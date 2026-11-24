Ok, il prezzo è giusto! rimane un programma iconico di un passato destinato a tornare. Infatti se n’è parlato moltissimo a mezzo stampa negli ultimi tempi. Il formato aveva registrato anche l’interesse della Rai, ma Mediaset ha deciso di tenere i diritti in cascina e rinfrescarlo, un discorso analogo lo ha fatto anche con Passaparola. Cologno Monzese difende i propri assi nella manica per poi mostrarli al momento opportuno. Ora è arrivato il giorno di Ok, il prezzo è giusto! Il ritorno.

La trasmissione infatti continuerà a popolare le case degli italiani con una nuova edizione. I fasti della conduzione di Iva Zanicchi sono sotto gli occhi di tutti, o almeno di coloro che non possono dimenticare determinati tormentoni. Da “100, 100, 100” ad “Apriti, Sesamo”. Ora è tempo di altro, le novità dovrà portarle Ilary Blasi che ha accettato di mettersi alla prova in questa nuova avventura professionale. Lei a Mediaset è cresciuta, dopo essere sbocciata con Passaparola all’inizio del 2000, attraverso il Grande Fratello Vip. È tempo di uscire dalla comfort zone per cimentarsi in altro, poco importa se qualcuno non l’ha presa bene.

Ok, il prezzo è giusto! torna su Canale 5 con Ilary Blasi

Il riferimento, tutt’altro che casuale, è a Iva Zanicchi: la quale ha ammesso candidamente che avrebbe gradito una telefonata per essere messa al corrente della nuova stagione del programma. Poi, la nota cantante e conduttrice augura il meglio alla collega. Al netto di indiscrezioni e dietrologia, la trasmissione targata Cologno Monzese ripartirà dal prossimo 7 dicembre 2026 e occuperà la fascia preserale del palinsesto. Dal lunedì alla domenica in uno studio completamente rinnovato e altrettante regole da scoprire oltre ai grandi classici del programma.

Insomma il formato sarà un mix tra avanguardia e operazione nostalgia. Mediaset assicura tanto divertimento e anche qualche sorpresa per un gioco che, ai tempi della prima messa in onda, era diventato un vero e proprio cult televisivo. Quei fasti sono un punto di ripartenza per cercare di fare ancora meglio con un revival atteso che torna con l’avvento del Natale. Un regalo per la carriera di Blasi e il futuro prossimo di Canale 5. Non resta che aprirlo e scoprire come sarà la prima puntata. La trasmissione sarà disponibile anche su Mediaset Infinity.