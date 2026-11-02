Iva Zanicchi e il ritorno del “Vaffa Day”: quando un insulto diventa strumento promozionale

Iva Zanicchi spende un “Vaffa” in diretta televisiva contro Mediaset per non averla chiamata in vista della nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto! Un insulto complica i piani della cantante tra gogna mediatica e promozione.

Beppe Grillo, in tempi non sospetti, ha usato il “Vaffa” come strumento di propaganda per fare breccia nella politica e lanciare un’ondata – per l’epoca – di rinnovamento. Lo stesso, forse, voleva fare (più di 15 anni dopo) Iva Zanicchi. La conduttrice e interprete canora nella politica, anche in qualità di Europarlamentare, ha militato con il partito di Berlusconi. Stavolta, però, il suo “Vaffa” più che cambiare le cose le ha complicate: in primis a lei, poi anche a tutti gli addetti ai lavori di un’azienda che sul nome Zanicchi in passato ha costruito un business.

Dietro un insulto, in questo caso specifico, c’è una storia: Iva Zanicchi ha condotto per 11 anni Ok, il Prezzo è giusto!. Il programma per tanto tempo è stato identificato con un certo tipo di televisione. I paradigmi, con le stagioni, sono cambiati e quel determinato formato è rimasto in soffitta aspettando il momento giusto per rinfrescarlo. Pier Silvio Berlusconi ha deciso che, finalmente, fosse arrivata l’occasione giusta per rilanciare un grande classico.

Iva Zanicchi e le schermaglie per la nuova versione di Ok, il prezzo è giusto!

Stesso programma, con qualche adattamento, conduttrice differente: Cologno Monzese non richiama Iva Zanicchi ma affida la conduzione del format a Ilary Blasi. L’ex conduttrice dell’evergreen televisivo non la prende bene e manda letteralmente a quel paese l’azienda che le ha permesso di lavorare per moltissimo tempo. Mediaset ha sempre considerato la Zanicchi un pilastro di determinati programmi, Silvio Berlusconi ha garantito alla cantante e conduttrice il giusto spazio nel tempo.

Pier Silvio Berlusconi, dopo aver raccolto l’eredità del padre, ha portato avanti l’azienda nel suo nome compiendo delle scelte. Zanicchi ha cambiato programmi e obiettivi, talvolta anche azienda di riferimento. Sempre nel rispetto di Mediaset, almeno finora. Il “Vaffa” della cantante a Cologno Monzese, lanciato in diretta Rai perchè i vertici dell’impresa hanno scelto di non avvisarla del cambio di conduzione, ha fatto eco. Mediaset non l’ha presa benissimo, anche se non ha replicato direttamente alle parole della donna. Il clima è diventato più freddo con la nota cantante e conduttrice, non poteva essere altrimenti.

Il “Vaffa” a Mediaset

Un “Vaffa” in diretta tv non piace a nessuno, infatti l’aquila di Ligonchio – come la chiamano i fan – si è scusata dopo 24 ore. L’accaduto, tuttavia, resta e l’insulto a Canale 5 sta facendo il giro dei social. Questo agevola due fattori: il primo è di natura promozionale, un insulto può trasformarsi in pubblicità indiretta. Chiunque, in queste ore, sta parlando di Ok, il prezzo è giusto! e tanto vociare prepara il terreno per rilanciare al meglio la trasmissione.

Iva Zanicchi ha preso bene il fatto che sarà Ilary Blasi a condurre “Ok, il prezzo è giusto” 💀 pic.twitter.com/YpP5IEZBLz — Trash Italiano (@trash_italiano) November 1, 2026

Il secondo fattore è di natura professionale: Ilary Blasi ha la strada spianata. Inizialmente c’era il timore, anche da parte della stessa presentatrice, di qualche paragone con la modalità di conduzione della Zanicchi. Ora, dopo una simile uscita, ogni paura è scacciata. Nessuno accosterà più la figura della Zanicchi alla trasmissione. Il passato ha un suo valore, ma con ancora di più il presente. Attualità in cui la donna ha cancellato anni di lavoro e riconoscenza con un “Vaffa” sulla tv di Stato. Il capitolo, dunque, si chiude ancor prima di cominciare. Se c’era – inizialmente – qualche speranza di ospitare Zanicchi in alcune puntate del programma (proprio accanto alla Blasi), quest’opportunità è tramontata definitivamente dopo una parola di troppo nel pomeriggio della Rai.

Nuovi scenari a Cologno Monzese

Infatti le offese a Mediaset hanno fatto il giro della Rete e dei giornali. Un autogol senza paragoni per Iva Zanicchi, ma anche uno spunto ulteriore per Cologno Monzese che – da parte lesa – prosegue a lavorare anche con il plauso dell’opinione pubblica. Analisti ed esperti a mezzo stampa stanno definendo l’atteggiamento della cantante e presentatrice inqualificabile, portando l’attesa per la nuova versione del programma alle stelle.

È bastato un “Vaffa” per aprire nuovi scenari: positivi in un caso e fortemente negativi in un altro. Mediaset va avanti per la propria strada, lo farà anche Iva Zanicchi: consapevole, tuttavia, che le porte di Cologno Monzese per lei non saranno più aperte come prima. Stavolta, però, è il caso di chiederselo davvero: a quale prezzo?