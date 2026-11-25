Antonella Clerici, durante la puntata di È sempre mezzogiorno, si è tristemente sfogata a causa delle tante perdite di persone vicine a lei

Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno: “Il 2026 è stato un anno di mer*a”

Ci sono momenti in cui anche una trasmissione di cucina cambia passo. Succede quando, tra una ricetta, un ospite e una chiacchiera ai fornelli, entra la vita vera: i lutti, la fatica di lavorare mentre si porta addosso il dolore, ma anche la responsabilità di usare la tv per dire qualcosa che resti.

Antonella Clerici lo ha fatto nella puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, prima con uno sfogo sul suo anno difficile, poi con un appello netto contro la violenza sulle donne.

Antonella Clerici: “2026 anno di mer*a”

Antonella Clerici ha accolto in studio Serena Rossi, ospite per presentare la fiction dedicata alla nascita del mito delle figurine Panini. L’atmosfera, all’inizio leggera e familiare come spesso accade nel programma di Rai 1, è cambiata quando il discorso è scivolato sulle perdite e sui lutti.

A quel punto la conduttrice non ha cercato formule morbide: “Il 2026 è stato un anno di mer*a”. Una frase dura, poco televisiva per il daytime, ma proprio per questo arrivata come autentica. Il riferimento, secondo quanto emerso, è ai dolori vissuti negli ultimi mesi: la morte del suo migliore amico, quella di una cara amica e il lutto che ha colpito anche una delle chef della sua squadra, con la scomparsa del marito.

In una trasmissione fatta di tavole apparecchiate, cucine accese e convivialità, quello sfogo ha aperto una crepa improvvisa. Ha ricordato che dietro il sorriso in diretta ci sono anni che si attraversano a fatica. Clerici non ha trasformato il dolore in spettacolo. Lo ha detto, semplicemente. Ed è anche per questo che il momento ha colpito.

Il messaggio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

La stessa puntata è andata in onda nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E Antonella Clerici ha voluto rivolgersi a chi vive paura, controllo, minacce o solitudine dentro una relazione. “Dietro ogni numero c’è una storia, una vita, una sofferenza. C’è il volto di una donna che ha paura, ma che vuole essere libera. E mi rivolgo a voi, donne: non siete colpevoli, non dovete vergognarvi, non dovete sopportare. La vostra vita non appartiene a nessuno”.

Poi il passaggio agli uomini, altrettanto chiaro: “Non chiamate amore il possesso, non chiamate passione la gelosia, perché l’amore non è possesso”. La conduttrice ha aggiunto che non bisogna chiedere alle donne di essere più forti, ma agli uomini di non essere violenti e di non restare in silenzio. Infine la frase più semplice, e forse la più dura: “Chi ama non fa male”.

Dette in un programma seguito nelle case, magari mentre si prepara il pranzo o la tv resta accesa in sottofondo, quelle parole hanno avuto un peso particolare. Non sono arrivate da un palco distante, ma da un luogo quotidiano. Lo sfogo personale e l’appello pubblico, messi uno accanto all’altro, hanno mostrato due lati della stessa diretta: la fragilità di chi racconta un anno pesante e la responsabilità di chi sa che certe parole, in televisione, possono raggiungere qualcuno proprio quando servono.