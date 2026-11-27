Ornella Muti va verso il ritiro da Ballando con le Stelle, ma pare ci sia una forte distanza tra lei e Milly sul modo di comunicarlo

A poche ore dalla nuova puntata di Ballando con le Stelle, il nome di Ornella Muti torna al centro dell’attenzione. Ma stavolta la pista c’entra poco. Secondo l’indiscrezione rilanciata dal giornalista Giuseppe Candela, l’attrice sarebbe pronta a lasciare il programma per una broncopolmonite.

Una notizia pesante per lo show di Rai 1, non solo per la gara. Ora il punto è capire come verrà raccontato l’addio in diretta: con un videomessaggio o con una presenza in studio.

Ornella Muti, il ritiro e il nodo dell’addio in diretta Rai

L’avventura di Ornella Muti a Ballando con le Stelle sarebbe arrivata al capolinea. L’attrice, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, non dovrebbe tornare in gara, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto. Il motivo, stando a quanto emerso, è una broncopolmonite che le impedirebbe di proseguire il percorso nel dance show condotto da Milly Carlucci. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nella puntata di sabato 28 novembre. A quel punto il pubblico capirà se sarà un saluto breve o un momento più ampio costruito attorno al suo forfait.

Il nodo, infatti, non sarebbe solo il ritiro. Ma il modo in cui verrà comunicato. Giuseppe Candela, con un tweet, ha parlato di una possibile distanza tra la volontà dell’attrice e quella del programma: Muti preferirebbe salutare con un videomessaggio, mentre la produzione vorrebbe averla in studio, così da gestire il caso in diretta. Una dinamica tutt’altro che rara nei grandi show del sabato sera, dove ogni assenza pesa due volte: sul piano umano, perché c’è una concorrente malata, e su quello televisivo, perché la diretta vive anche di spiegazioni, reazioni della giuria e applausi del pubblico.

Ed è qui che la vicenda diventa più delicata. Un videomessaggio sarebbe una soluzione più sobria, controllata, forse anche più rispettosa dei tempi di recupero dell’attrice. La presenza in studio, invece, permetterebbe a Milly Carlucci di accompagnare il saluto con il tono rassicurante che il programma usa spesso nei momenti più complicati: un abbraccio simbolico, qualche parola di Pasquale La Rocca, magari un intervento della giuria. Ma proprio questa differenza apre il tema del braccio di ferro: fino a che punto uno show può chiedere a una concorrente malata di esserci, anche solo per salutare?

La situazione arriva dopo settimane già movimentate per il programma, tra incroci e tensioni che hanno coinvolto altri volti del cast. Ornella Muti, durante il suo percorso, era finita più volte al centro dell’attenzione anche per i momenti di confronto con Barbara D’Urso, altra protagonista molto osservata di questa edizione. Fuori dalla pista, poi, si è acceso anche il caso tra Simona Ventura e la stessa D’Urso, con Ventura che sui social ha raccontato di non essere salutata dalla giurata negli studi del programma. Milly Carlucci, chiamata indirettamente in causa, ha scelto di non prendere posizione, riducendo la questione a una faccenda personale tra le dirette interessate.

Il possibile ritiro di Ornella Muti, però, pesa in modo diverso rispetto alle solite polemiche da backstage. Qui non si parla di antipatie, frecciate o strategie di visibilità, ma di salute. Per questo il pubblico seguirà la puntata con un’attenzione particolare. Non tanto per capire se l’attrice tornerà a ballare, ipotesi che al momento sembra molto difficile, ma per vedere quale tono sceglierà il programma. In una trasmissione costruita sulla competizione, sull’emozione e sulla tenuta fisica dei concorrenti, anche un’uscita di scena può dire molto sul rapporto tra spettacolo e rispetto dei limiti personali.