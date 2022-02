Peacock su Sky, 10 serie tv da vedere tra novità e non solo

All’interno del catalogo on demand di Sky via fibra e satellite e di NOW on demand, dal 15 febbraio è sbarcato il brand Peacock, versione locale della piattaforma di streaming autonoma americana di NBCUniversal, inclusa senza alcun costo aggiuntivo negli abbonamenti Sky e nel Ticket Entertainment di NOW. Sostanzialmente nel catalogo vengono aggiunte serie tv inedite e non, film e show marchiati “Peacock”, un po’ come Disney fa con i titoli Star o Marvel. La sezione è ancora in fase di sviluppo ma tra i primi titoli appena inseriti abbiamo tirato fuori 10 serie tv da vedere su Peacock per avere subito un primo assaggio.

Peacock su Sky 5 novità da scoprire

L’arrivo di Peacock all’interno di Sky on demand e in streaming su NOW, ha portato in Italia alcune serie tv ancora inedite e tutte da scoprire, sia tra titoli originali Peacock che tra produzioni Universal.

Bel-Air

Il titolo più atteso di Peacock, arrivato a 48 ore di distanza dagli USA con i primi tre episodi disponibili al momento solo in versione originale. Bel-Air è il reboot in salsa dark della storica comedy anni ’90 Willy il Principe di Bel-Air (tra l’altro disponibile su Sky e NOW on demand e come appuntamento quotidiano su Sky Serie). Prodotto da Will Smith, il progetto è stato creato da Morgan Cooper che nel 2019 su You Tube aveva caricato un “fan film” dedicato alla serie, che ha talmente convinto tutti al punto di diventare una serie vera e propria.

Will, interpretato da Jabari Banks, è un sedicenne che per allontanarlo dalle strade di Philadelphia e da alcuni gangster che lo cercano, viene mandato dalla madre dai ricchi zii di Bel-Air. I personaggi sono gli stessi a cambiare è ovviamente il tono e lo stile degli stessi e della trama.

Girls5Eva

La storia è simile a quella del drama di Disney+ Queens, un gruppo di donne ex componenti di una girl band, si ritrova svariati anni quando un rapper usa un loro ritornello per una canzone. In Girls5Eva il tutto però è rivisto in chiave comica e soprattutto con quel gusto surreale tipico della coppia Tina Fey – Robert Carlock, qui produttori con Meredith Scardino (Unbreakable Kimmy Schimdt) come autrice. Sara Bareilles, Busy Phillipps, Paula Pell e Renée Elise Goldsberry sono le 4 (una purtroppo non c’è più) ex pop-star alle prese con la vita familiare e un nuovo tentativo di successo nel mondo della musica.

Bayside School – Saved by the Bell

Disponibili su Peacock le due stagioni di Saved By The Bell sequel di Bayside School (come lo conosciamo in Italia) una teen comedy anni ’90 portata ai giorni nostri e che riprende alcuni dei personaggi della vecchia serie. Al centro c’è un gruppo di privilegiati studenti della California che si ritrovano a scuola un gruppo di ragazzi “meno fortunati” quando il Governatore Zack Morris (ex alunno di Bayside School) dopo aver chiuso diverse scuole popolari, dà vita a un programma per portare questi ragazzi nelle scuole dei ricchi.

Oltre al gruppo di nuovi studenti ci saranno alcuni vecchi volti di Bayside School come Mario Lopez e Elizabeth Berkley Lauren diventati nel frattempo insegnanti, Mark-Paul Gosselaar, il goernatore Zack Morris e sua moglie Kelly interpretata da Tiffani Thiessen, genitori di Mac alunno a Bayside.

Rutherford Falls

Rinnovata per una seconda stagione, Rutherford Falls è una comedy con protagonista Ed Helms (anche creatore della serie) con al centro due amici di vecchia data Nathan (Helms) e Reagan (Jana Schimieding) che si scontrano quando il consiglio della loro cittadina vuole spostare la statua di un antenato di Nathan perchè le auto continuano a sbatterci.

Difficult People

Dark comedy composta da 3 stagioni rilasciate negli USA tra il 2015 e il 2017, Difficult People racconta le vicende di due comici spiantati a New York, interpretati da Billy Eichner e Julie Klausner (anche creatrice della serie), che cercando di sbarcare il lunario mantenendo in piedi la propria carriera artistica, mentre i loro amici trovano amore e successo.

Peacock su Sky 5 serie tv storiche da recuperare

Oltre ai titoli inediti l’arrivo del brand Peacock su Sky e NOW è l’occasione giusta per recuperare alcune vecchie serie tv o per rivederle, tra le diverse già presenti al momento del lancio e in attesa delle altre che sicuramente arriveranno tra i tanti titoli NBCUniversal, ne abbiamo scelte cinque:

The Mindy Project

Comedy di e con Mindy Kaling che interpreta una dottoressa di New York alla perenne ricerca dell’amore, con uno stile semplice, diretto, sfrontato con cui nasconde le proprie insicurezze. La serie tv ha avuto una vita travagliata, nelle prime stagioni era più focalizzata sul lato romantico, poi si è evoluta sempre più verso una commedia lavorativa. Nata su Fox negli USA, la serie è terminata su HULU mentre in Italia dopo le prime stagioni su Comedy Central, è sparita dai radar e le ultime due erano ancora inedite.

The Office

Come spesso capita con le comedy, la vita non è stata semplice in Italia anche per The Office, passata tra canali e piattaforme e che finalmente su Peacock su Sky avrà una forma di stabilità. La serie è un vero e proprio cult, divertente adattamento americano di una serie britannica, racconta le surreali dinamiche di ufficio con personaggi in cui tutti (o quasi) possono riconoscersi.

Friday Night Lights

Kyle Chandler e Connie Britton sono i protagonisti di Friday Night Lights (conosciuta in Italia anche come High School Team) che racconta le vicende dell’immaginaria squadra di football di un liceo del Texas, attraverso cui raccontare la vita della normale classe media americana. 5 stagioni e 46 episodi trasmessi tra il 2006 e il 2011 negli USA.

Mr. Robot

Complotti, hacker, rivoluzioni e contro-rivoluzioni, sono al centro del thriller Mr. Robot, la serie che ha lanciato la carriera di Rami Malek, poi esplosa grazie al biopic su Freddie Mercury, e del suo creatore Sam Esmail diventato uno dei punti di riferimento della serialità contemporanea. Quattro stagioni difficili da definire, un thriller teso che gioca con le percezioni della mente e la realtà.

Superstore

Comedy decisamente più recente, composta da 6 stagioni e conclusa lo scorso anno, Superstore è quella gemma spesso sottovalutata e che vale la pena di riscoprire. Creata da Justin Spitzer con America Ferrera e Ben Feldman è ambientata in un grande magazzino e racconta le vite dei suoi dipendenti.

Peacock come ci si abbona?

Non c’è bisogno di un abbonamento separato per vedere Peacock. Serie tv, film e show NBCUniversal sono incluse all’interno dell’on demand di Sky e NOW in streaming (nel pacchetto Entertainment), senza alcun costo aggiuntivo. Il risvolto della medaglia è che non è possibile per i non abbonati Sky/NOW accedere a questi contenuti. Una scelta differente sarà quella di Paramount+ che dovrebbe arrivare a settembre sia come aggiunta all’offerta Sky (per chi ha il pacchetto Cinema) e NOW ma al tempo stesso consentire anche un abbonamento autonomo fuori da Sky.