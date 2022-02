A partire da domani, martedì 15 febbraio 2022, gli abbonati Sky e i clienti NOW avranno accesso ai contenuti di Peacock, tra le piattaforme più conosciute al mondo, di proprietà della NBCUniversal (divisione del gruppo Comcast) ma ancora non attiva nel nostro paese.

L’attesa, come scritto in apertura, terminerà domani. Dopo essere già stato lanciato in Europa, per la precisione nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e in Austria, domani avverrà il lancio in Italia (e prossimamente in Svizzera) e i contenuti di Peacock verranno resi disponibili per gli abbonati Sky, con il pacchetto Sky TV, e per i clienti NOW, con Pass Entertainment, tutto incluso nel loro abbonamento.

I contenuti di Peacock saranno disponibili on demand su My Sky e Sky Q e anche su Sky Go.

Peacock: film, reality e serie originali

Su Peacock saranno disponibili i migliori contenuti targati NBCUniversal.

Per quanto riguarda i Peacock Originals, tra i nuovi titoli troveremo Bayside School (reboot della celebre sit-com anni ’80-’90), Girls5eva – La rivincita delle pop star, Rutherford Falls – Amici per la vita e Bel-Air (drama tratto dalla famosa sit-com con Will Smith). Tra le serie in arrivo prossimamente, ricordiamo The Girl in the Woods – La porta del terrore, MacGruber – Eroe improbabile, Joe vs Carole e The Resort.

Altri titoli disponibili saranno le serie The Office, 30 Rock, Parks and Recreation, Colombo, Superstore, The Mindy Project, Difficult People, Will & Grace, Bates Motel, Mr. Robot, Grimm, High School Team, Five Bedrooms e The Bold Type e i reality Al passo con i Kardashian, Real Housewives di New York, Real Housewives di Beverly Hills e Sotto Coperta: Mediterraneo.

Per quanto riguarda i film, invece, saranno disponibili titoli come Apollo 13, Jason Bourne, Cattivissimo Me, Cinquanta Sfumature di Nero, Il Gladiatore, Minions, Pets – Vita da Animali, Blues Brothers – Il mito continua, Beethoven, Ted e Il Grinch.

Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, ha espresso soddisfazione per il lancio di Peacock: