Manca una settimana al momento clou per la Nazionale di Roberto Mancini. Giovedì prossimo, infatti, gli azzurri (forse con Mario Balotelli tra i convocati) giocheranno a Palermo contro la Macedonia del Nord il primo playoff per i Mondiali in programma a fine anno in Qatar. In caso di successo, l’Italia affronterà una tra Portogallo e Turchia martedì 29 marzo.

Dal punto di vista televisivo, questi due incontri rappresentano un passaggio storico per la Rai. Entrambe le gare, come noto, saranno trasmesse da Rai1, che proporrà una copertura rinnovata nelle modalità rispetto al recente passato. A deciderlo è stata la nuova direttrice di RaiSport Alessandra Di Stefano.

Italia-Macedonia del Nord, infatti, sarà introdotta da Alessandro Antinelli (da poche ore nominato capo redattore centrale del calcio con Aurelio Capaldi e Stefano Curone) e Lele Adani, la cui postazione di commento sarà allestita sul prato del Renzo Barbera e non in uno studio fisico. Da qui proporranno una serie di immagini inedite per scandire pre partita, intervallo e post partita. In pratica, la Rai ha scelto di attingere dal modello Dazn, ossia il tipo di racconto televisivo a cui la piattaforma di live streaming ha abituato il pubblico italiano da qualche anno e in particolare da questa stagione (da quando, cioè, ha i diritti tv di tutte le partite di Serie A). Niente studio fisico, ma una postazione direttamente sul campo di gioco.

La rivoluzione, targata Donatella Scarnati, non finisce qua. La notizia clamorosa, infatti, è l’esclusione di Paola Ferrari, che aveva condotto gli studi pre e post nel corso dell’ultimo Europeo e nel girone di qualificazione e che adesso (o meglio, nella prossima stagione) si dovrà accontentare di un nuovo format pomeridiano della domenica di Rai 2, che accompagnerà i telespettatori fino a 90 Minuto, lo storico appuntamento della Rai con le immagini del campionato italiano. Dovrebbe trattarsi del titolo che andrà a colmare il vuoto lasciato in quella fascia da Quelli che il calcio.

Tornando alle partite di play off che separano gli Azzurri da Qatar 2022, è prevista anche una postazione virtuale, con l’uso della realtà aumentata, che porterà le voci dei protagonisti direttamente alla postazione in campo.

La telecronaca dei match sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (qui nessuna novità, dunque), ma per la prima volta nella storia della Nazionale a seguire la partita a bordocampo ci sarà una cronista, Tiziana Alla, che a fine match realizzerà anche l’intervista a caldo con il ct Mancini (come ha fatto Antinelli per 12 anni). In zona flash con i giocatori ci sarà, invece, Andrea Riscassi. Questo dovrebbe essere l’assetto deciso anche per i Mondiali al via a novembre prossimo. Ma ovviamente molto dipenderà dalla presenza dell’Italia nel torneo e dall’eventualità che la Rai (che detiene i diritti di tutte le gare) ceda alcune partite ad altri broadcaster (Prime Video e Sky, per esempio). In questo senso, tutto sarà più chiaro dopo la serata di martedì 29 marzo.