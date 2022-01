“Basta, mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano“. Era il 5 agosto e Paola Ferrari lo annunciò in un’intervista a Italia Oggi. Trascorsi alcuni mesi, la giornalista attualmente alla guida di Novantesimo Minuto (in onda su Rai2 la domenica pomeriggio) sembra aver cambiato idea. Parlando con il settimanale Nuovo Tv, infatti, ecco cosa ha precisato in merito al suo futuro professionale:

No, non lascerò la tv. La mia idea è quella di lasciare il mio posto a Rai Sport dopo i Mondiali in Qatar (i cui diritti tv sono già stati acquistati dalla Rai, ma la Nazionale di Mancini non è ancora certa di esserci, Ndr), ma di continuare a lavorare in Rai. Io sono una donna Rai! Nella mia azienda ci sono tanti spazi interessanti… Vedremo quello che accadrà!

La Ferrari si riferisce ad un possibile incarico dirigenziale nella tv pubblica (“no direzione Rai Sport“, ha già fatto sapere la giornalista) o magari ad una posizione più strettamente legata alla produzione cinematografica targata Rai? La risposta, evidentemente, arriverà soltanto nei prossimi mesi. Intanto, Paola Ferrari rivendica di essere stata insieme a Monica Vanali e Emanuela Audisio “delle antesignane del giornalismo sportivo” al femminile. E a proposito del caso di Greta Beccaglia, l’inviata di Toscana Tv molestata in diretta da un tifoso all’esterno dello stadio, si è espressa in questi termini: