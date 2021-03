Dopo l’anticipo di martedì sera (la Juventus ha battuto lo Spezia, mentre Lazio-Torino non si è giocata) e le gare di ieri, mercoledì 3 marzo, oggi torna in campo la Serie A. In concomitanza con la terza serata del Festival di Sanremo 2021 (quella delle cover con duetti), è in programma il posticipo della 25esima giornata di campionato.

Si tratta della sfida tra Parma e Inter, con calcio di inizio alle ore 20.45. In virtù dei risultati maturati ieri, i nerazzurri di Antonio Conte, in caso di successo, potrebbero allungare sul Milan, portandosi a sei punti di vantaggio. Per quanto riguarda gli uomini di Roberto D’Aversa la situazione è molto diversa: agli emiliani servono punti per avvicinarsi al Torino, terz’ultimo in classifica.

Sarà curioso conoscere domani mattina i dati di ascolto del match in programma stasera, anche per capire quanto pubblico toglierà al Festival di Sanremo (di questo aspetto si parla molto in queste ore).

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, giovedì 4 marzo 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere il match che chiude la 25esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Il calcio giocato tornerà sabato con gli anticipi del 26esimo turno, ossia Spezia-Benevento, Udinese-Sassuolo e Juventus-Lazio.

GIOVEDÌ 4 MARZO

Ore 20.45

Parma-Inter in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Daniele Adani; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi