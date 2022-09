Da una settimana anche gli appassionati di servizi streaming in Italia stanno facendo la conoscenza di Paramount+, la nuova piattaforma che ha debuttato nel nostro Paese il 15 settembre scorso. Contenuti originali e non che, da oggi, venerdì 23 settembre 2022, entrano a far parte anche dell’offerta di Sky.

Come ampiamente annunciato, da oggi infatti l’app di Paramount+ è disponibile anche su Sky Q (il servizio che permette di avere un unico posto tutte le offerte della pay tv e vari servizi streaming che hanno siglato accordi con essa) e sulla neonata Sky Glass, ovvero la smart tv che unisce alta qualità audio e video all’offerta Sky. Non solo: Paramount+ entra anche, senza spese, nell’offerta di chi è già abbonato a Sky Cinema.

Paramount+ sbarca su Sky

“Con l’arrivo dell’app Paramount+, l’esperienza di visione migliora ulteriormente”, garantisce Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia. “Su Sky Q l’aggregazione dei nostri contenuti e delle migliori app in streaming è ancora più ricca; e su Sky Glass, la prima innovativa TV di Sky, sarà possibile godere di un’integrazione ancora più completa, all’insegna della semplicità. I clienti Sky Cinema potranno inoltre accedere senza costi aggiuntivi ad ancora più film, produzioni originali ed esclusive e molto altro, un’altra grande notizia per i nostri abbonati”.

“La passione per il cinema, l’intrattenimento e la volontà di valorizzare i talenti locali e internazionali -come Elodie, Greta Scarano e Verdone e star internazionali del calibro di Benigni e Silvester Stallone- sono i valori che condividiamo con Sky e che hanno reso forte un accordo di distribuzione di questo tipo”, aggiunge Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa, Paramount. Ma scopriamo meglio come usufruire di Paramount+ su Sky.

Come avere Paramount+ su Sky?

Ci sono vari modi per approfittare dell’accordo che porta Paramount+ su Sky. Ai clienti Sky Glass e Sky Q con abbonamento a Sky Cinema basta utilizzare il controllo vocale, dire semplicemente la frase “Attiva Paramount+” e seguire le istruzioni.

Per chi è cliente Sky Cinema con My Sky, invece, oltre a trovare una selezione di contenuti Paramount+ sul proprio catalogo on demand, è sufficiente andare nella propria area Fai da te alla sezione Offerte per te per poter accedere al servizio completo.

Successivamente sarà necessario creare un account o associare all’offerta un account Paramount+ già esistente per poter accedere all’app non soltanto da Sky Glass e Sky Q, ma anche da tutti gli altri dispositivi dove l’app è disponibile. Per tutte le info sky.it/info-paramountplus.