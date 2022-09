Sky Glass: le dichiarazioni dalla conferenza stampa

Oggi a Milano, è stata presentato, ai giornalisti, Sky Glass. Alla conferenza stampa hanno preso parte: Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, Stephen van Rooyen, EVP & Chief Executive Officer, UK & Europe, Sky, Elia Mariani, Chief Consumer Officer Sky Italia, Alessandra Maccalli, TV Marketing Director Sky Italia, Sarah Varetto, EVP Comms & Bigger Picture Sky Italia.

È infatti la prima piattaforma ad integrare completamente i contenuti: da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli dei player globali come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, oltre a quelli dell’offerta Sky.

Oggi le persone devono orientarsi tra offerte diverse e spesso non riescono ad avere i propri contenuti preferiti a portata di mano. La rivoluzione dello streaming ha infatti dato infinite possibilità di scelta, ma ha anche complicato la vita delle persone: le app non sono collegate fra loro, le esperienze sono frammentate e spesso si finisce per passare più tempo a cercare contenuti che a goderseli.

Duilio: Questa nostra storia di successi nasce dall’attenzione che abbiamo, da sempre, ai bisogni e alle aspettative di chi desidera una tv di qualità. La rivoluzione dello streaming e l’esplosione di contenuti ha portato nuove sfide. Oggi tutti noi abbiamo accesso a tante app e tante tecnologie diverse. Questo ci ha dato la possibilità di fare tante scelte ma ci ha anche un po’ complicato la vita. Ecco perché oggi vi presentiamo un prodotto innovativo che semplificherà drasticamente la nostra esperienza di visione e trasformerà il ruolo della tv in casa. E’ la tv che tante persone stavano aspettando. Oggi entriamo ufficialmente nel futuro dell’intrattenimento. Sky Glass è una piattaforma innovativa che apre ad un mondo di intrattenimento completamente nuovo. Questa è l’unica televisione al mondo con dentro Sky e con tutte le principali app integrate. Funziona collegandosi semplicemente alla rete internet. E vi permette di vedere in streaming i canali in chiaro, i contenuti Sky e quelle delle altre piattaforme che preferite. Tutto questo con un’interfaccia molto facile da usare. Sky Glass è la prima piattaforma ad integrare completamente i contenuti in un modo unico. Offre un’incredibile qualità di immagini con oltre un miliardo di colori un uno straordinari 4K Ultra HDR. L’esperienza sonora, poi, vi lascerà davvero a bocca aperta perché incorpora il Dolby Atmos a 360 gradi senza bisogno di una soundbar. Abbiamo creato tutto ciò con la volontà di ridurre l’impatto sull’ambiente. Sky, come sapete, è stata la prima media company europea, Carbon Neutral, nel 2006. E’ diventerà Net Zero Carbon nel 2030. Siamo incredibilmente orgogliosi che Sky Glass sia la prima tv al mondo certificata Carbon Neutral. In più, Sky Glass riduce il consumo di elettricità del 50%. Ed, infine, Sky Glass è alla portata di tutte le famiglie italiane. Abbiamo voluto che fosse accessibile nel modo di acquistarla e nel prezzo.

Sky Glass nasce proprio per semplificare questa complessità, ad esempio agli abbonati Sky basterà dire “Ciao Sky” e pronunciare il nome del proprio attore preferito per veder comparire sulla schermata tutti i suoi film disponibili tra i cataloghi di Sky e delle diverse app.

Un device tecnologicamente all’avanguardia che combina funzionalità e bellezza. Al suo interno integra una soundbar Dolby Atmos® per un audio da favola e uno schermo 4K Ultra HD Quantum Dot in grado di visualizzare oltre 1 miliardo di colori. È disponibile in 3 differenti formati, quelli più ricercati, e 5 colori e il suo design è creato per adattarsi al meglio allo stile personale di ciascuno e a ogni ambiente della casa.

Mariani: Lanciare Sky Glass è una sfida interessante perché questo prodotto nasce da un’idea davvero ambiziosa. Quella di rivoluzionare la definizione stessa di tv. E’ semplicissima, si vede e si sente alla grande e perché è bellissima. Volevamo creare qualcosa che semplificasse drasticamente la complessità dell’intrattenimento televisivo di oggi. Crediamo che il consumatore, oggi, abbiamo un vero problema ad orientarsi. Ci sono infinite possibilità di scelta. Più app, più canali, più schermi, più dispositivi, più tecnologia. Pensiamo che la tv debba fare molto di più per semplificare le vite delle persone. Con Sky Glass abbiamo realizzato più di una tv. Semplifica la complessità odierna e crea una piattaforma completamente nuova per innovazione futura.

Sky Glass è alla portata di tutti e può essere acquistato soltanto insieme all’abbonamento Sky “Intrattenimento Plus” – che comprende Sky TV più Netflix – anche con la comodità del pagamento in rate mensili.

È, inoltre, un prodotto in linea con l’impegno di Sky per la tutela dell’ambiente, essendo la prima TV al mondo certificata CarbonNeutral® da Climate Impact Partners.

Maccalli: Con Sky Glass, la tv raggiunge un altro livello di semplicità. L’homepage è personalizzata e dinamica ed è composta da diverse sezioni tematiche. La possiamo scorrere orizzontalmente e verticalmente. Senza interruzioni. Anche la tv live è centrale nell’esperienza. La guida tv è sempre presente. Però, l’abbiamo completamente ridisegnata per renderla più semplice e accessibile. Un’altra importantissima novità di Sky Glass è che una piattaforma che può essere semplicemente utilizzata con la voce. Rimane il modo più intuitivo per sapere cosa cercare. L’abbiamo, quindi, potenziato e portato il comando vocale ad un livello completamente nuovo.

La TV del futuro all’insegna della semplicità

Grazie alla tecnologia Glance, basta passare davanti allo schermo perché Sky Glass si accenda per mostrare immediatamente i contenuti più adatti a voi.

L’intera esperienza di utilizzo parte dalla home page, composta da diverse sezioni in modo da scorrerla in orizzontale e in verticale senza interruzioni. È personalizzata, dinamica e pensata su misura per gli abbonati Sky che potranno anche trovare tutto il loro intrattenimento preferito nella propria Playlist, pronto per essere visto in qualsiasi momento. Basterà premere semplicemente il nuovo tasto “+” del telecomando sul programma che si desidera aggiungere. Inoltre, con la funzione Restart chi torna a casa a show già iniziato, potrà riavviarlo con un semplice click e guardarlo dall’inizio.

Un’altra importante novità è che Sky Glass è una piattaforma pensata per essere usata semplicemente con la voce: agli abbonati Sky basta dire “Ciao Sky” e la TV si accende.

Un’esperienza immersiva grazie all’eccellenza audio-video

La tecnologia Quantum Dot esalta la qualità dell’immagine, garantendo precisione e nitidezza su ogni pixel. Sky Glass identifica e ottimizza aree specifiche all’interno delle singole immagini, per rendere i neri ancora più neri e i colori ancora più brillanti. Sky Glass ha uno schermo HDR con più di un miliardo di colori e una definizione 4K Ultra HD.

Sky Glass trasforma il soggiorno in un cinema, in una sala da concerto o in uno stadio grazie ai sei potenti speaker integrati che indirizzano l’audio sia verso l’alto che frontalmente. In questo modo Sky Glass può offrire un audio Dolby Atmos® in grado di raggiungere ogni angolo della stanza e con un subwoofer progettato per rendere i bassi ricchi e profondi. Tutto questo senza dover acquistare una soundbar separata.

La TV non è mai stata così bella

Sky Glass ha un design all’avanguardia che si abbina a ogni ambiente, è realizzata con materiali di altissima qualità, e la sua struttura è in alluminio anodizzato. È disponibile in tre dimensioni (43″, 55″ e 65″) e in cinque colori – nero, blu, bianco, rosa e verde – e con telecomandi abbinati. È una TV bella da vedere, anche quando non è accesa.

Sky Glass è alla portata di tutti

Sky Glass rende accessibile la sua tecnologia all’avanguardia anche con la comodità del pagamento a rate. È possibile, infatti, scegliere se pagare Sky Glass in un’unica soluzione oppure versando un anticipo e pagare comodamente in 24 o 48 rate, senza interessi, insieme al canone mensile del proprio abbonamento Sky.

È quindi possibile acquistare in un’unica soluzione il modello da 43” a 697 euro, quello da 55” a 995 euro e quello da 65” a 1293 euro. Scegliendo invece il pagamento rateale, si può acquistare la tv da 65” a 23,90 euro al mese, quella da 55” a 17,90 euro al mese e quella da 43” a 11,90 euro al mese [prezzi in 48 rate più anticipo che varia in funzione della dimensione, a partire da 125 euro].

Il tutto esclusivamente con l’abbonamento a “Intrattenimento Plus” che comprende Sky TV, con tutto l’intrattenimento, le serie, i documentari di Sky, più Netflix, a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Al lancio, è possibile avere Sky Glass ad un prezzo promozionale. Ad esempio, si potrà scegliere Sky Glass da 43”, con pagamento in 48 rate, insieme all’abbonamento Intrattenimento Plus, tutto a soli 29,90 euro al mese per i primi 18mesi.

Sky Glass ha una garanzia di due anni e un servizio di consegna standard gratuito.

E per coloro che vogliono guardare Sky in più stanze della casa, aggiungendo al proprio abbonamento il servizio Sky Multiscreen, è possibile acquistare Sky Stream, che permette di godere l’esperienza di Sky Glass su una qualsiasi altra TV compatibile.

La prima TV al mondo certificata CarbonNeutral®

Sky Glass è la prima televisione al mondo certificata CarbonNeutral® da Climate Impact Partners. Permette, infatti, di risparmiare energia incorporando tre dispositivi in uno (TV, Soundbar e decoder), va in standby automaticamente se non utilizzata e ottimizza la luminosità dello schermo in base alla luce della stanza. Inoltre, viene fornita con un imballaggio privo di plastica monouso e interamente riciclabile. L’integrazione delle funzionalità di tre prodotti in un unico dispositivo permette, infine, di ridurre il consumo di energia elettrica fino al 50% rispetto ad avere TV, Soundbar e decoder separati.

Il portfolio prodotti

Con Sky Glass si arricchisce la proposition commerciale di Sky, che offre così un portfolio di prodotti e di soluzioni davvero completo e in grado di soddisfare ogni esigenza, target diversi e differenti modi di vivere l’intrattenimento.

Da Sky Q, la soluzione che offre un’esperienza di visione ricca e coinvolgente sulla propria televisione, aggregando i migliori contenuti Sky e quelli di tutte le principali app in un unico posto; passando per NOW, l’offerta OTT più varia del mercato, l’unica che dà accesso a tutti gli Sky Original; fino ad arrivare a Sky Wifi, la rete fissa più veloce d’Italia secondo Oookla®, ottimizzata per lo streaming e premiata per il miglior rapporto qualità-prezzo.

Coming soon

Sky Glass è una piattaforma in continua evoluzione che è proiettata al futuro e che si arricchirà progressivamente di nuove funzionalità innovative. Presto arriverà anche in Italia la telecamera smart 4K che apre a nuovi entusiasmanti servizi per tutta la famiglia. Una serie di innovazioni che trasformeranno le interazioni con la televisione, il modo in cui chattiamo, giochiamo, facciamo sport e condividiamo l’intrattenimento in casa.

Innovazione nel DNA del Gruppo Sky e di Comcast

La realizzazione di questo importante progetto è stata resa possibile dalla forza del Gruppo Sky e del suo azionista Comcast, le cui grandi capacità innovative sono state combinate e messe al servizio di un unico schermo: Sky Glass, con dentro tutto ciò di cui le persone hanno bisogno. Un grande esempio di come Sky e Comcast insieme accelerano il processo di innovazione dell’azienda. Questo, assieme al percorso di innovazione che caratterizza Sky, è la combinazione perfetta di scalabilità, capacità e potenza del brand.