Il mese di dicembre di Paramount+ è povero di novità per gli appassionati di serie tv. Infatti per lo più il mese di Natale è dedicato a tante novità cinematografiche, sia originali della piattaforma che prime tv di titoli arrivati nei mesi scorsi al cinema. Ma non solo perché nel mese di dicembre su Paramount+ proseguiranno le diverse serie tv iniziate nei mesi precedenti, quindi non disperate, anche se mancano novità “sostanziose” sono diverse le serie tv da vedere. Inoltre senza ancora una data, arrivano un nuovo evento South Park, Nathan For You s.4 e Most Ridicolous.

Paramount+ le serie tv di dicembre 2023

4 Lunedì

Criminal Minds s.13-15, si completa quindi il cofanetto con la serie originale

7 Giovedì

Gli Inviati s.2: thriller spagnolo di Juan José Campanella con Luis Gerardo Mendez e Miguel Angel Silvestre, misteri e omicidi in un convento della Galizia. Al centro tre suore cieche testimoni di un presunto miracolo. Improvvisamente muore un loro ospite, Joaquin e i sacerdoti si ritrovano invischiati in una doppia indagine tra i mistico e una verità molto più terrena.

11 Lunedì

Love me s.2: serie australiana, Glen, Clara e Aaron Mathieson hanno rimesso insieme i pezzi delle loro vite dopo la morte di Christine, facendo i conti con una nuova realtà che li porta a chiedersi: “l’amore è abbastanza?”. I nuovi episodi ripartono nove mesi dopo e un nuovo amore si trasforma in una proposta a lungo termine.

Criminal Minds: Behind Borders s.1-2

Criminal Minds: Suspect Behavior s.1

Paramount+ Dicembre 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Il mese di dicembre 2023 su Paramount+ è particolarmente ricco sul fronte delle serie tv che proseguono o in alcuni casi terminano a partire dal riuscito revival/sequel di Frasier che terminerà l’8 dicembre, con Kelsey Grammer che ha saputo riprendere il vecchio personaggio senza perdere il sarcasmo dell’originale ma portandolo nel presente.

Il 16 dicembre terminerà la miniserie Fellow Travelers – Compagni di Viaggio una storia d’amore e politica, tra due uomini nella Washington degli anni bui del maccartismo. Ultima puntata il 17 dicembre per Lawmen: La vera storia di Bass Reeves, antologia western di Taylor Sheridan che racconterà diversi uomini di legge. Il 21 dicembre chiude invece la tedesca One Trillion Dollars. Prosegue ogni sabato, invece, l’horror comedy The Curse.

Paramount+ non solo serie tv a dicembre

Il 29 dicembre su Paramount+ arriva il gran finale di Drag Race Italia, il talent condotto da Priscilla e con Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli come giudici. Il 2 dicembre è la volta di Thriller 40 il documentario sulla nascita del fenomeno del disco di Michael Jackson, capace ancora oggi di influenzare il mondo della cultura e dell’intrattenimento.

Tra i film originali del mese il 24 arriva L’Età giusta una commedia con Valeria Fabrizi e Gigliola Cinquetti su quattro ultraottantenni in fuga da una casa di riposo per vendicare l’amica vittima di una truffa online. Il 16 dicembre è la volta di Finekind con Tommy Lee Jones, Ben Foster e Jenna Ortega ambientato nel mondo della pesca commerciale.

Arrivano poi i film Margini, dal 17, su un gruppo di ragazzi che trova un modo per portare a Grosseto la band dei loro sogni; Transformers: Il risveglio che dall’8 dicembre per 45 giorni sarà in esclusiva su Paramount+; The Whale, dal 15 dicembre, il film con Brenand Fraser su un professore che soffre di obesità in fin di vita; dal 29 arriva The Caine Mutiny Court-Martial di William Friedkin; The Rescue dal 31 dicembre; Roise & Frank dal 26; The Sister of the Groom dal 12 e Vieni come Sei dal 6 dicembre. A completare un mese a tutto cinema arrivano la storica Vacanze di Natale del 1983 dal 7 dicembte e The Christmas Show dal 19 dicembre, con Francesco Pannofino, Ornella Muti, Raoul Bova.