Paramount+ le serie tv da vedere a novembre 2023: Emma Stone in The Curse, One Trillion Dollars con Mastronardi

Il mese di novembre di Paramount+ è costellato da interessanti novità in arrivo in contemporanea con gli Stati Uniti, dalla nuova antologia di Taylor Sheridan dedicata a figure simbolo delle forze di polizia, al dramedy horror con Emma Stone The Curse fino alla tedesca con anche Alessandra Mastronardi nel cast, One Trillion Dollars. Ma vediamo tutte le novità in arrivo.

Paramount+ le serie tv di novembre 2023

3 Venerdì

South Park un nuovo evento esclusivo: gli adulti di South Park sono alle prese con le proprie decisioni nella vita di tutti i giorni, mentre l’intelligenza artificiale sta sconvolgendo il loro mondo.

5 Domenica

Lawmen: La storia di Bass Reeves, episodi settimanali: David Oyelowo interpreta Bass Reeves, figura realmente esistita, primo U.S. Marshal nero a ovest del Mississippi. Dopo aver arrestato oltre 3000 fuorilegge, il peso delle responsabilità per il suo incarico diventa sempre più pressante per Reeves che affronta sfide che mettono in pericolo la sua famiglia. Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, Operazione Speciale Lioness, Tulsa King, ha creato un’antologia in cui ogni stagione sarà raccontata la storia di una figura rilevante delle forze dell’ordine USA.

9 giovedì

Waco: Il processo, miniserie seguito di Waco, con Michael Shannon protagonista, che racconta in 5 episodi le conseguenze dell’assedio di Waco, i processi ai membri sopravvissuti della setta dei Branch Davidian e l’ascesa del terrorista Timothy McVeigh.

11 Sabato

The Curse s.1 (episodi settimanali): Emma Stone e Nathan Fielder sono una coppia sposata che ristruttura case in tv e sta cercando di avere un figlio, ma una maledizione sembra volerglielo impedire. Una comedy-horror prodotta da Showtime e A24.

13 lunedì

Criminal Minds s.7-12

16 giovedì

Anderson “Spider” Silva: miniserie in 5 episodi sulla vita del pugile Curitiba, dove vive con la zia e dove incontra l’amore della sua vita. Quando sta per diventare padre, inizia a lottare nel mondo MMA, dopo un torneo in Giappone e la vittoria di un titolo internazionale la carriera decolla ma si allontana dalla sua famiglia. Dopo alcune difficoltà si reinventa ma sempre con l’obiettivo di tornare ai vertici MMA.

23 giovedì

One Trillion Dollars: thriller tedesco in 6 episodi con un cast internazionale composta anche da Alessandra Mastronardi, Greta Scacchi e Orso Maria Guerrini. Adattamento del romanzo di Andreas Eschbach, racconta la storia di un corriere di Berlino, unico erede di un trillione di dollari, una fortuna accumulata dalla sua famiglia in 500 anni. Ma per usufruirne deve restituire all’umanità il suo futuro perduto, una missione impossibile tra crisi climatiche e guerre.

Paramount+ Novembre 2023 le serie tv che proseguono

Nel corso del mese di novembre prosegue ogni sabato l’appuntamento con Fellow Travelers – Compagni di viaggio, miniserie in 7 episodi adattamento del romanzo di Thomas Mallon con Matt Bomer e Jonathan Bailey, un thriller politico e una storia d’amore tra due uomini a Washington in piena era oscurantista di McCarthy. Prosegue anche l’appuntamento settimanale con Frasier il revival che ha visto Kelsey Garmmer riprendere l’iconico ruolo di Frasier Crane.

Paramount+ non solo serie tv a novembre

Il catalogo di Paramount+ è ricco di tanti film ma anche di produzioni che arrivano dai suoi diversi brand, come Isle of Malta di MTV, Monster High di Nickelodeon o il film Zoey 102 sequel della serie Zoey 101. Inoltre ogni venerdì di novembre sarà rilasciato un nuovo episodi di Drag Race Italia arrivato alla terza stagione. A novembre debutta su Paramount+ la quinta stagione di Ex on the Beach Italia con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in conduzione. L’appuntamento con i primi due episodi è dal 22 novembre.