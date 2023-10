Drag Race Italia 2023, la video intervista a Priscilla, Paolo Camilli, Paola Iezzi e Chiara Francini: “Show di grande autenticità”

Negli scorsi giorni, a Milano, abbia incontrato, il cast della terza stagione di ‘Drag Race Italia’, che debutta, oggi, venerdì 13 ottobre 2023, in Italia su Paramount+ e a livello globale – Italia esclusa – su WOW Presents Plus. Alla conduzione di questa nuova edizione c’è Priscilla e con lei per eleggere la nuova ‘Italia’s Next Drag Superstar’, una rinnovata giuria formata dalla riconfermata Chiara Francini e dalle new entry, Paola Iezzi e Paolo Camilli.

Ai quattro protagonisti di ‘Drag Race Italia’, abbiamo chiesto segreti, retroscena, anteprime del dietro le quinte di uno degli show più attesi del momento.

Francini: “Quando sorridiamo lo facciamo davvero. Questo rapporto giocoso, per esempio, tra me e Paolo, questa sorellanza tra me e Paola, questa consuetudine e affetto sincero verso Priscilla… Posso dirti che c’era un grande caldo che, a volte, ci faceva vacillare… cercavamo dei grossi tè da ciucciare. Questa, forse, è stata la cosa più matta”

Iezzi: “Forse un dietro le quinte da svelarti sono i ventilatori posti sotto al bancone. Anche perché il caldo, spesso, era abbinato ad outfit arditi con materiali altrettanto arditi”

Francini: “Posso dire che è uno show fatto di travestimenti, impalcature ma ciò che maggiormente risponde all’idea di questo show, è la grande autenticità che è la stessa che c’era dietro”

Iezzi: “Non è così scontata averla”

Priscilla: “Quello che si vede davanti alle telecamere è esattamente quello che succede a telecamere spente. Anche nei camerini, dietro le quinte, durante le prove, l’atmosfera è questa. E devo dire che continua anche quando non registriamo. Io e Paolo abbiamo vissuto assieme, eravamo vicini di casa, abbiamo fatto le lavatrici assieme, gli prestavo lo stendino per i panni. Siamo andati a vedere il concerto di Paola, siamo andati a teatro a vedere lo spettacolo di Chiara. Questo nostro rapporto speciale continua”

Camilli: “C’era una sintonia unica. Eravamo sempre concordi nei giudici. Bastava guardarci negli occhi”

Ospite della prima puntata, M¥SS KETA in qualità di guest-judge.

