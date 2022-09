Quali novità ci aspettano a ottobre su Paramount+? La piattaforma arrivata da 15 giorni in Italia ha già portato diversi titoli interessanti come l’italiana Circeo (di cui abbiamo intervistato le protagoniste) o le inedite da Super Pumped: The Battle for Uber a The Offer incentrata sul making of del Padrino. Vediamo quello che ci aspetta a ottobre.

Paramount+ ottobre 2022, le novità

Paramount+ è una piattaforma nuova, ancora in fase di rodaggio e questo si riflette anche sulle anticipazioni che arrivano sulle novità del mese, che sono sicuramente meno rispetto a quante sarebbe stato lecito aspettarsi. Ma probabilmente ci saranno novità rilasciate a sorpresa o con breve anticipo. Intanto l’8 ottobre arriva il film originale Non Siamo Soli – Significant Other, un horror su una coppia che scopre di non essere sola durante un campeggio apparentemente in un luogo isolato.

Beavis & Butthead alla conquista dell’universo è il film animato nato dall’iconica comedy anni ’90 trasmessa su MTV che avranno le voci di Luca Ravenna ed Edoardo Ferrario, come annunciato durante la presentazione della piattaforma a Roma nel mese scorso. Il 21 ottobre arriva l’atteso thriller Lasciami Entrare – Let the Right One In, serie in 10 episodi adattamento del romanzo e del relativo film svedese, che avrà un rilascio settimanale (negli USA debutta il 7 ottobre su Showtime).

Al centro la storia di un padre, Mark (Demian Bichir) che cerca di proteggere in ogni modo la figlia Eleanor (Madison Taylor Baez) che da 10 anni è intrappolata nel corpo di una dodicenne, quando venne trasformata in vampiro. Proprio l’amato padre le procura il sangue umano necessario per farla sopravvivere.

Ultima novità del mese è Corpo Libero co-prodotta da Indigo Film e Rai Fiction, diretta da Cosima Spender e Valerio Bonelli e ispirata al romanzo di Ilaria Bernardini. La serie in sei episodi (rilasciati settimanalmente) debutta il 26 ottobre su Paramount+ e nel 2023 arriverà su Rai 2, inoltre sarà presentata all’interno di Alice nella Città la manifestazione parallela della Festa del Cinema di Roma. Corpo Libero è un teen thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica femminile. Nel cast Antonia Truppo, Filippo Nigro, Alessia De Falco, Giada Savi e Brabara Chichiarelli; la sceneggiatura è di Chiara Barzini, Ilaria Bernardini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari.

Paramount+ Ottobre 2022 le serie tv che proseguono

Nel corso del mese di ottobre 2022 su Paramount+ prosegue il rilascio settimanale di alcune serie tv iniziate nei mesi precedenti, vediamo quali sono:

Star Trek: Strange New Worlds s.1, un nuovo episodio ogni martedì: il protagonista è il capitano Christopher Pike della USS Enterprise ed è ambientata 10 anni prima rispetto alla serie di Star Trek.

s.1, un nuovo episodio ogni martedì: il protagonista è il capitano Christopher Pike della USS Enterprise ed è ambientata 10 anni prima rispetto alla serie di Star Trek. The Man Who Fell To Earth – L’uomo che Cadde sulla terra s.1, un nuovo episodio ogni martedì: la serie è una rilettura del romanzo già portato al cinema con David Bowie

s.1, un nuovo episodio ogni martedì: la serie è una rilettura del romanzo già portato al cinema con David Bowie American Gigolò s.1, sequel del film del 1980 (seppur con inevitabili aggiustamenti), dopo 15 anni in carcere Julian Kaye viene liberato dopo che un serial killer confessa l’omicidio che gli era stato attribuito; una volto fuori cercherà di scoprire chi lo ha incastrato.

s.1, sequel del film del 1980 (seppur con inevitabili aggiustamenti), dopo 15 anni in carcere Julian Kaye viene liberato dopo che un serial killer confessa l’omicidio che gli era stato attribuito; una volto fuori cercherà di scoprire chi lo ha incastrato. Billy the Kid s.1, ultimo episodio il 5 ottobre, le origini del famigerato killer quando da ragazzo intraprende un viaggio con la famiglia che lo segna profondamente.

Paramount+ come vedere la piattaforma

Paramount+ è una piattaforma di streaming a pagamento, disponibile via app per smartphone e tablet, browser, Smart Tv, chiavette per portare internet sulla tv e altri device e supporti. Inoltre è un channel di Prime Video ed è disponibile come app su Sky Q. Gli abbonati a Sky Cinema hanno la possibilità di attivare in modo gratuito l’accesso alla piattaforma, basta seguire le indicazioni sullo schermo del proprio Sky Q o Sky Glass, inoltre con le credenziali inserite in fase di registrazione, potranno vedere i contenuti direttamente dall’app su ogni device (come tutti gli abbonati); gli utenti con MySky avranno una selezione di titoli oltre a poter accedere all’app gratuitamente.