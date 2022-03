Otto appuntamenti in seconda serata a partire da domani, mercoledì 9 marzo, per Paradise – La finestra sullo showbiz, il nuovo programma di Pascal Vicedomini, che torna su Rai2 dopo l’esperienza estiva con Felicità – La stagione della ripartenza. Con lui Marcello Cirillo, che guiderà l’orchestra presente nello show, e un cast fisso formato dall’attrice Francesca Tizzano (già compagna d’avventura questa estate di Vicedomini) e dai ballerini Andrea Evangelista (già visto a I Fatti Vostri lo scorso anno insieme a Samanta Togni) e Lucrezia Lando, maestra di Ballando con le Stelle. A partire dalle 12:00 seguiremo in diretta streaming la conferenza stampa di presentazione.

Ospiti Paradise – La finestra sullo showbiz

Previsto un lungo elenco di attori, registi e altre professionalità legate al mondo del cinema che passeranno sul palco del Teatro Sistina: Carlo Verdone, Massimo Boldi, Nino Frassica, Paolo Ruffini, Jerry Calà, Pupi Avati, Paola Minaccioni, Andrea Roncato, Massimiliano Bruno, Maria Pia Calzone, Enrico Vanzina, il premio Oscar Francesca Lo Schiavo, il candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini, Serena Autieri, Kaspar e Alessandro Capparoni, Pino Insegno e Alessia Navarro, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Riccardo Mandolini con Nadia Rinaldi, Martina Difonte, Ines Rodriguez, Marco Pontecorvo, Michele Ragno, Guglielmo Poggi, Massimo Paolucci, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Luca Ward e il regista americano Abel Ferrara.

Numerosi saranno poi anche gli ospiti musicali coinvolti nel corso delle varie puntate, alcuni dei quali provenienti dall’ultimo Festival di Sanremo, come Fabrizio Moro, Matteo Romano e Yuman, altri del tutto indipendenti da questo. Saranno presenti infatti anche Clementino (che con Rocco Hunt dovrebbe condurre Made in sud), Marco Masini, Maria Nazionale, Fausto Leali, Paolo Belli, Valentina Stella, Sal Da Vinci, Eugenio Bennato, Beppe Carletti e i Nomadi, Andrea Griminelli, James Senese, Franco Ricciardi, l’Orchestraccia, Lodo Guenzi, Marco Zurzolo, Olen Cesari, Gigi Finizio, Lino Cannavacciulo, Gigi di Rienzo e l’americana Nicole Slack Jones.

Altri ospiti ancora previsti per Paradise – La finestra sullo showbiz sono gli scrittori Giampiero Mughini e Donato Carrisi, il giornalista Luca Sommi e lo stesso direttore artistico del Teatro Sistina di Roma Massimo Romeo Piparo.