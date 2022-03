Made in Sud 2022: Clementino con Rocco Hunt alla conduzione?

Sono un toccasana per gli sportivi in quanto ricche di acqua, sali minerali e zuccheri, ma sono ottime anche perchè ricche di vitamina C e potenti antiossidanti, parliamo delle Celementine, grandi alleate per la salute di tutti noi, anche perchè più digeribili delle sorelle arance e mandarini. Ma un potente alleato per la salute della nostra televisione è risultato essere anche un fratellino delle Clementine, ci riferiamo al Clementino, che debuttante nella prima stagione di Voice senior, ha confermato tutte le cose belle fatte vedere nell’autunno del 2020, anche nella seconda edizione del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai1 terminata un mesetto fa. La “raccomandazione” di Gigi D’Alessio che lo ha consigliato alla Rai e alla Fremantle, la società che collabora alla produzione del programma, è dunque stata cosa buona e giusta. Il potere antiossidante e fonte di cose salubri per la tv di oggi dunque avrà modo di inserirsi nella dieta prossima ventura del piccolo schermo, in quanto dovrebbe essere lui a prendere il posto di Stefano De Martino alla conduzione di Made in Sud.

Come sappiamo il bello e bravo ballerino e conduttore di Stasera tutto è possibile, sarà fra i giudici della prossima edizione del serale di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Una promozione guadagnata sul campo quella che si prospetta per il bravo rapper napoletano che dunque prenderà le redini della nuova edizione dello show comico trasmesso dalla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Insieme a lui potrebbe esserci un altro giovane rapper partenopeo Rocco Hunt, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione Nuove proposte. Rocco ha appena dato alle stampe il suo quinto album dal titolo “Rivoluzione“.

Si annuncerebbe quindi all’insegna della totale novità l’edizione 2022 di Made in Sud, un’edizione fra il rap ed il rock, qualora la scelta definitiva (trattative in corso) cadrà effettivamente su Clementino e Rocco Hunt. Al loro fianco ci dovrebbe essere una gentil donna e i volti in campo sono quelli di cui vi abbiamo già dato conto, ovvero Flora Canto, la bella e brava moglie di Enrico Brignano e Lorella Boccia, ex concorrente di Amici e fra l’altro moglie di Niccolò Presta, quest’ultima con più chances.

Appuntamento dunque con la nuova edizione di Made in Sud con un cast alla conduzione totalmente rinnovato nelle prime serate della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo della prossima primavera.