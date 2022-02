Pochi giorni fa su TvBlog abbiamo dato conto dei lavori in corso per la nuova edizione di Made in Sud, in procinto di tornare in onda su Rai2 dopo un anno di stop (messa in onda, al momento, prevista tra marzo e aprile). In quell’occasione vi abbiamo raccontato che è in questi giorni si sta scegliendo la conduttrice femminile dello show comico. Tra i nomi in pole ci sono quelli di Lorella Boccia (favorita) e di Flora Canto. Nel pezzo davamo conto del fatto che sarà uno di loro due ad affiancare Stefano De Martino, confermato alla conduzione. E, invece, nelle ultime ore stanno circolando diverse voci che sembrano smentire la presenza dell’ex ballerino.

Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, infatti, Stefano De Martino non sarà alla guida delle nuove puntate di Made in Sud. Sarebbe stato lui – attualmente impegnato in Stasera tutto è possibile – a chiedere e a ottenere di esserne esonerato, per poter prendere parte su Canale 5 al serale di Amici di Maria De Filippi, nei panni di giudice. Una mossa che, come comprensibile, non sarebbe stata particolarmente apprezzata dalla Rai.

Chi ci sarà al suo posto in Made in Sud? Per il momento non sembrano esserci certezze e non sarebbe da escludere che la figura femminile scelta (come detto, quasi sicuramente Lorella Boccia) diventi l’unica padrona di casa attorno alla quale costruire la scaletta. Se invece, alla fine, si optasse per la soluzione più tradizionale (ossia una coppia di conduttori) i nomi maschili in circolazione sono quelli di Sergio Friscia (che quest’anno ha debuttato alla conduzione di Striscia la notizia con Roberto Lipari) e di Pino Insegno, rimasto senza programma su Rai2 dopo i tagli decisi dai piani alti di Viale Mazzini. Intanto, va segnalato che gli spettacoli al Tam teatro di Napoli con tutti i comici di Made in Sud li sta conducendo Marco Maddaloni. Ad aprile scorso l’ex judoka e già vincitore dell’Isola dei famosi, intervistato da Rtl 102.5 News, rivelò: