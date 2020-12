Nel giorno della morte di Paolo Rossi, la Rai cambia la sua programmazione per omaggiare un campione sul campo e nella vita con una staffetta serale dedicata. Si parte con uno speciale Techetechetè in onda dalle 20.30 su Rai 1 per ripercorrere non solo le sue imprese sul campo, i tanti gol segnati in una carriera che l’ha visto indossare le maglie del Lanerossi Vicenza e del Perugia, prima di arrivare a Juve e Milan e trionfare nel 1982 ai Mondiali di Spagna, conquistando anche il titolo di capocannoniere. Una cavalcata quella degli Azzurri 1982 di cui “Pablito” è un simbolo con la sua elenganza fuori e dentro il rettangolo di gioco. Tante anche le sue partecipazioni tv rimaste nelle ‘Teche Rai’: su tutte forse la più popolare resta la partecipazione a Ballando con le Stelle, che immaginiamo rientri nel montaggio realizzato ad hoc e intitolato “Pablito, la Leggenda”. Non va, quindi, in onda la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno.

Rai 2, invece, cambia il suo prime time. Al posto della nuova puntata de L’Alligatore, la rete propone alle 21.20 in prima visione assoluta “Paolo Rossi – Il campione è un sognatore che non si arrende mai”, docufilm presentato lo scorso anno al MIA – Il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo nel quale chi lo ha conosciuto ne celebra la carriera professionale e la ricchezza umana. Tra le testimonianze raccolte quelle di amici e colleghi, di compagni di squadra e rivali, da Michel Platini a Giancarlo Antognoni, Paulo Roberto Falcao, Antonio Cabrini e Marco Tardelli che alzarono con lui la Coppa del Mondo nel 1982, e ancora Zico e Kalle Rummenigge, Pelè e Diego Armando Maradona, scomparso solo due settimane prima di lui, a 60 anni.

Ma l’omaggio migliore resta il calcio. Se La7 ha proposto Argentina-Inghilterra all’indomani della morte di Maradona (anche se col commento attualizzato di Cucchi e Veltroni) Rai 2 alle 23.10 trasmette la replica integrale di Italia-Brasile del Mundial 1982, partita della seconda fase delle fasi finali con l’indimenticabile tripletta segnata da Rossi ai verde-oro. Una partita rimasta nella storia. E chi non l’ha mai vista ha una grande occasione per tifare ancora una volta gli Azzurri di Bearzot e il per sempre Pablito.