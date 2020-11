Continuano gli omaggi a Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre all’età di 60 anni. Lunedì prossimo, La7 trasmetterà in prima serata la partita dei Mondiali 1986 tra Argentina e Inghilterra, che consegnò il numero 10 alla storia del calcio. Il match, che spedì i sudamericani in semifinale, terminò 2 a 1 e ad essere decisive furono proprio due reti di Maradona, entrambe iconiche: la controversa ‘mano de Dios’, non vista da arbitro e guardalinee, e il celebre slalom iniziato a metà campo che diede vita al gol del secolo.

Lo speciale si intitolerà “La partita di Maradona” e godrà della telecronaca inedita di Riccardo Cucchi. Voce storica di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, Cucchi tra le altre cose raccontò su Radio Uno Rai il trionfo degli azzurri contro la Francia. Nel febbraio 2017 dopo un Inter-Empoli ha appeso le cuffie al chiodo e tornerà ad indossarle eccezionalmente al fianco di Walter Veltroni che, probabilmente, offrirà un taglio storico-politico all’evento.

L’esperimento di La7 ricorda molto quello promosso dalla rete oltre dieci anni fa per ripercorrere proprio il successo dell’Italia di Lippi. Le sette gare della Nazionale vennero ricommentate da Bruno Pizzul. Una sorta di ‘regalo’ nei confronti di chi aveva solo sfiorato le vittorie del 1982 e del 2006.

Per far spazio a Argentina-Inghilterra salterà per una settimana l’appuntamento con la sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. A seguire verrà rimandato in onda il film-documentario Maradona by Kusturica del 2008 di Emir Kusturica, già proposto mercoledì sera.