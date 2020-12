Paolo Rossi è morto. La tremenda notizia giunge in piena notte con l’annuncio che viene dato dal giornalista Rai Enrico Varriale. “Una notizia tristissima, ci ha lasciato Paolo Rossi”, scrive il conduttore di Novantesimo Minuto. “Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’estate del 1982 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in Rai, negli ultimi anni”.

R.i.p. caro Paolo. — enrico varriale (@realvarriale) December 10, 2020

Classe 1956, Rossi fu assoluto protagonista dei Mondiali di Spagna che gli azzurri vinsero grazie alle sue sei reti. Si laureò capocannoniere della manifestazione e l’anno dopo si aggiudicò anche il Pallone d’Oro. In carriera vinse pure due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa dei Campioni e una Coppa delle Coppe.

In tv fu opinionista per Sky Sport, Mediaset e Rai. Nel 2011 partecipò inoltre a Ballando con le stelle come concorrente. In gara con la maestra Vicky Martin, venne eliminato alla quinta puntata ma una sua particolare performance portò alla nascita della targa ‘Paolo Rossi’, che sarebbe stata assegnata negli anni a venire ai realizzatori del ballo più emozionante.

L’ultima apparizione in video era avvenuta lo scorso 7 novembre, quando partecipò ad una puntata di Dribbling in diretta dalla sua abitazione.