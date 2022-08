“Prendiamola a ridere” avranno pensato Paolo Bonolis e Fiorello in un’esilarante improvvisata accaduta martedì scorso, 16 agosto, su Sky Sport 24. Durante un collegamento a Campo Aperto – Calciomercato dai campi di tennis del Forte Village in Sardegna, i due showman (da sempre appassionati di tennis) si sono ritrovati su due territori a loro molto a cuore, quello sportivo e televisivo.

Al centro ci sono i commenti alla prima giornata del campionato di Serie A, recentemente riavvicinato anche dalle parti di Sky dopo l’accordo avvenuto con DAZN, ed è proprio di DAZN che vogliamo ri-parlare.

Torniamo a bomba su ciò che accaduto pochi giorni fa, il caos provocato dai molteplici problemi della piattaforma pay ha generato un terremoto di polemiche mai così forti, nemmeno se le confrontiamo con quelle dell’anno scorso e in questo stesso periodo. Ora che DAZN ha superato la prova del nove decisiva proprio nella giornata di ferragosto (giornatina serena e tranquilla con l’ultimatum della Lega Calcio), è sì il tempo delle riflessioni sull’accaduto, certamente di soluzioni, ma anche dell’effetto “ce lo ricorderemo facendoci una risata”.

La coppia Bonolis – Fiorello riassume a pieno il senso mettendo su uno sketch esilarante su due piedi, giocando su delle improvvise …interruzioni. Bonolis parlando della partita dell’Inter (squadra di cui è tifoso) si lascia andare ad una battuta: “Se c’era DAZN…” ma s’interrompe. Fiorello lo ascolta e gli fa da spalla imitando un movimento interrotto. I due restano in silenzio per secondi e a quel punto un imbarazzato Leo di Bello alla conduzione, capisce che la situazione è a rischio fuori controllo: “Fate i bravi ragazzi, fate i bravi! Mi mettete in difficoltà” dice con tono preoccupato, ma la coppia non intende fermarsi.

Bonolis avvicina una mano sulla telecamera coprendola: “Il collegamento è stato interrotto…“, Fiorello non appena cita “DAZN” si immobilizza con il ‘compare’. Intanto di Bello è sempre più in panne: “No ragazzi però così è complicato, conduco a Sky Sport 24 da anni ma così è dura” e prova a ristabilire l’ordine a modo suo: “Salutiamo Fiorello perché l’ho visto abbastanza pericoloso“.

Uno show paradossale, uno scambio di battute e una complicità da coppia televisiva pronta a condurre insieme una prima serata: “Ha il naso spellato” scherza ancora Fiorello chiedendo al cameraman di stringere l’inquadratura sul conduttore: “Perché lo uso come parasole” gli risponde lui.

Sul finale, il discorso calcistico riprende quota, ma l’apparenza inganna. Astutamente Bonolis parrebbe serio, ma non sa resistere alla gag dell’interruzione e la cosa si ripete: “No ragazzi, qui si fa dura. Vi mando un grande abbraccio” saluta un ormai sconsolato Leo di Bello: “Siamo spiacenti, scusateci” conclude con voce impostata Fiorello.

Un fuori programma tutto da ridere.