Come avrà reagito Paolo Bonolis quando ha visto che gli ascolti di Avanti un altro… pure di sera sono stati fin qui (due le puntate trasmesse) più alti di quelli di Live – Non è la d’Urso, di cui ha preso il posto in palinsesto nella collocazione della domenica sera? È la irriverente domanda che Tommaso Zorzi ha rivolto, non senza ironia, a Sonia Bruganelli, ospite della puntata de Il punto Z, il programma firmato da Gabriele Parpiglia e da Clarissa Bellinello e condotto dall’influencer ex Grande Fratello Vip, disponibile stasera dalle 20.45 su Mediaset Play.

Quanto ha goduto Paolo Bonolis nel momento in cui ha saputo che i suoi ascolti hanno battuto quelli di Barbara d’Urso?

La moglie di Bonolis, che ormai da anni lavora nel mondo della televisione (anche per Avanti un altro), ha risposto così:

E la seconda domanda?… A parte gli scherzi, siamo contenti degli ascolti così alti della domenica che, non andava bene da così tanto tempo. Non è una guerra personale è il piacere di far bene….

I rapporti tra Paolo Bonolis e Barbara d’Urso non sono mai stati particolarmente idilliaci (eufemismo), anche se i due pubblicamente hanno sempre mantenuto un certo livello di diplomazia. La Bruganelli è stata ospite della d’Urso a Domenica Live nel novembre del 2018, prima che Lucio Presta, potente manager di Bonolis e di molti altri volti televisivi anche di Mediaset, annunciasse la sua ferma volontà di boicottare le trasmissioni della d’Urso, alla quale negli ultimi tempi non ha risparmiato feroci critiche (eufemismo) anche via social.

Per la cronaca, la Bruganelli, in occasione della sua ospitata ne Il Punto Z (vi hanno preso parte anche Alessandra Amoroso e Akash Kumar), ha annunciato che Tommaso Zorzi sarà presente nella puntata di Avanti un altro in onda domenica prossima, 25 aprile, in prima serata su Canale 5.