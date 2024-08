Palinsesto Real Time: i programmi che vedremo nell’autunno 2024

In attesa della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti Warner Discovery, in questi giorni, su Real Time, stanno andando in onda i primi spot dei programmi confermati per il prossimo autunno. Anche, quest’anno, ‘Bake off Italia’, al via il prossimo 6 settembre, darà il via ufficialmente all’inizio della stagione. Al timone, Benedetta Parodi con Tommaso Foglia, Ernst Knam, Damiano Carrara e la new entry, Iginio Massari.

Confermato il tandem, al venerdì, con ‘Il Castello Delle Cerimonie’, in seconda serata, con protagonisti Donna Imma Polese, Matteo Giordano e tutta la loro numerosa famiglia.

Torneranno anche i format cult di Real Time come ’90 Giorni per innamorarsi’, ‘Matrimonio a prima vista‘ (con gli esperti Mario Abis, Andrea Favaretto e Nada Loffredi), ‘Dr. Pimple Popper’. Ritroveremo anche ‘Primo appuntamento’ con Flavio Montrucchio (Qui, i casting per partecipare), le storie di ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’ (Qui, i casting per partecipare) con la new entry Belen Rodriguez. Proseguiranno le avventure de ‘Il Dottor Alì’ e ‘Hercai – Amore e vendetta’.

Nell’access prime time, invece, si alterneranno, nel corso della stagione, gli agenti immobiliari di ‘Casa a prima vista’ (con i confermati Mariana d’Amico, Gianluca Torre e Ida Di Filippo da Milano, Nadia Mayer, Corrado Sassu, Blasco Pulieri da Roma) e i giudici di ‘Cortesie per gli ospiti0 (ovvero Tommaso Zorzi, Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi).

Palinsesto Real Time Autunno 2024: i programmi confermati

Dopo la prima edizione, Enzo Miccio e Lodovica Comello saranno nuovamente al timone di ‘Spose in affari’, alla ricerca dell’abito dei sogni. In ogni puntata verranno messi all’asta tre diversi abiti e un gruppo di future spose decise e “agguerrite” avranno un unico obiettivo: aggiudicarsi all’asta l’abito perfetto per il loro grande giorno. A stabilire il valore degli abiti sarà Enzo, mentre Lodovica, conduce le aste con il compito unico di guidare le future spose nel loro acquisto per il giorno più bello della loro vita.