Bortone, Cattelan, Marcuzzi: i grandi assenti nel palinsesto Rai

Di defezioni ieri a Napoli tra i big Rai per la presentazione dei palinsesti della prossima stagione ce ne erano tante, ma tre nomi assenti non sono passati inosservati, dato che non si è trovata alcuna loro traccia neanche sulla cartella stampa. Parliamo di Serena Bortone, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Serena Bortone: niente tv, solo radio

Sulla prima non sono mancate le domande dei giornalisti. Grazie a queste, si è appreso che Serena Bortone, dopo aver rifiutato due diverse proposte di programmi per la prossima stagione, una riguardante Rai 1 e una riguardante Rai 3, ha preferito accettare la proposta arrivata da Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2, per la conduzione di un programma quotidiano. Per il momento, dunque, per la prossima stagione si annuncia per la giornalista un impegno esclusivamente radiofonico.

Un nome, il suo, che scompare dai palinsesti Rai dove aveva figurato senza soluzione di continuità per sette stagioni. Privata della conduzione di un programma quotidiano e relegata nell’ostica collocazione dell’access del weekend di Rai 3, Bortone fin dalla scorsa stagione è finita ai margini dell’offerta televisiva Rai. Ritornata sotto i riflettori per i toni combattivi assunti e per la polemica legata al caso Scurati, la conduttrice ha finito per assumere i connotati della dissidente in una Rai progressivamente privata di volti identitari di sinistra e sempre più spostata a destra.

Per ora la scelta della giornalista pare comunque quella di rimanere in Rai, nonostante abbia declinato le due proposte televisive avanzatele.

Alessandro Cattelan: “work in progress”

Per Alessandro Cattelan Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, non ha speso altre parole che “work in progress”. Dietro a queste semplici tre parole si è trincerato per spiegare la totale assenza di citazioni nella cartella offerta alla stampa. Per lui quindi nessun progetto proprio per l’autunno. Dunque per ora non è previsto il ritorno di Stasera c’è Cattelan e neanche una seconda edizione di Da vicino nessuno è normale.

Nelle scorse settimane per Cattelan si era però parlato della possibilità di vederlo alla guida del DopoFestival. Questa conduzione potrebbe essere abbinata anche a quella delle seconde serate su Rai 2 che precederanno l’appuntamento su Rai 1 del prossimo 18 dicembre, nel quale si scopriranno le quattro Nuove Proposte del prossimo Festival.

Giuseppe Candela, per Dagospia, aveva anche parlato di una co-conduzione con Carlo Conti per una delle cinque serate del Festival. Al momento niente di tutto questo è stato confermato nel corso della presentazione dei palinsesti svoltasi ieri a Napoli. Per ora così Alessandro Cattelan rimane senza alcun programma per i primi mesi della prossima stagione. Qualcosa sicuramente nelle prossime potrebbe cambiare. Resta comunque la sensazione che Cattelan abbia sofferto in Rai della crescita e dell’affermazione di Stefano De Martino, nuovo volto giovane di riferimento.

Alessia Marcuzzi: per la Rai solo giurata

Per trovare la conduzione di un nuovo programma Alessia Marcuzzi ha dovuto guardarsi attorno e rivolgere la propria attenzione al di fuori degli steccati Rai. La conduttrice, infatti, almeno per il prossimo autunno non condurrà nessuna trasmissione in Rai, mentre nei giorni scorsi è stato annunciato che per Prime Video sarà alla conduzione di Red carpet – Vip al tappeto.

L’unico ruolo per la quale la si vedrà in video su una delle reti Rai è il ruolo di giurata a Tale e Quale Show che Carlo Conti ha deciso di affidarle dopo l’uscita dalla giuria di Loretta Goggi. Pare così essersi arenato il suo ingresso in Rai, dove era stata riaccolta con grande entusiasmo solo due anni fa. Dopo le due edizioni di Boomerissima – non rivelatesi proprio dei grandi successi – per ora non si concretizza un nuovo progetto, di cui si parla da mesi.

Alessia Marcuzzi si è dunque dovuta accontentare del ruolo offertole da Fiorello nel corso delle due edizioni di Viva Rai2!… Viva Sanremo e da Carlo Conti con la co-conduzione degli scorsi David di Donatello. Si immaginavano ben altre traiettorie per il suo ritorno in Rai, che finora è stato tanta attesa, ma pochi risultati e progetti effettivi.