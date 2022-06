Ai palinsesti Mediaset delle reti generaliste, si affianca naturalmente quello delle tematiche. Parliamo di Focus, Canale 20, Iris, Cine34, Twentyseven, La5, Italia 2, Top Crime e Mediaset Extra o, se volete, le sorelle e i fratelli minori di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Il servizio è completato dunque da una serie di contenuti a base di Film, Serie TV, sport, cartoon, divulgazione, intrattenimento.

Per alcune reti la nuova stagione parte già dagli ultimi giorni di agosto, per altre le novità (o le conferme) arrivano con le prime avvisaglie d’autunno. Entriamo nei dettagli e scopriamo cosa vi aspetta a cominciare da Focus.

Palinsesti Mediaset 2022-2023: Focus

Dal 23 agosto al 20 settembre torna Focus Natura – Un mondo perfetto. In prima visione, ogni martedì, in prima serata. Vincenzo Venuto accompagna i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei mari.

Dal 3 settembre in prima serata e in prima visione Ahnenerbe – La vera storia delle spedizioni segrete dei nazisti.

Dal 7 settembre in prima serata BBC – Il grande dizionario degli animali. In prima visione e in chiaro.

Il 12 e 19 settembre due prime serate dedicate ai mille volti di Siracusa – Dal mito alla storia. Laura Pepe e Alessandro Vanoli accompagnano i telespettatori in una vera e propria immersione nella storia, nell’arte e nella cultura di una delle più belle città italiane.

A ottobre, dal 13, sarà la volta di Meraviglie geologiche d’Italia. Luigi Bignami propone nuove tappe del suo “tour geologico”, fatto in compagnia di geologi, speleologi e paleontologi.

Il 21 novembre si celebra la giornata mondiale della TV. Per l’occasione sarà in onda in prima serata uno speciale dedicato alla scoperta della fabbrica della TV, per spiegare come nascono i programmi televisivi.

Dal 28 novembre in prima serata inizia La medicina dei romani in prima visione assoluta, mentre l’11 dicembre per la giornata nazionale della montagna sarà riservato un prime time al Parco Nazionale del Gran Paradiso raccontato nella sua evoluzione durante le quattro stagioni.

Infine il 15 e 22 dicembre, I mostri del Cosmo. Speciali a tema astronomia, di e con Luigi Bignami e l’astrofisico Gabriele Ghisellini, dedicati ai fenomeni celesti più potenti, lontani,

estremi. Prima serata.

Palinsesti Mediaset 2022-2023: Canale 20

Ampio spazio allo sport come il mondiale dei SUV elettrici Extreme-E: The electric Odyssey il 10, 11 settembre con la tappa in Cile e il 26 e 27 novembre in Uruguay. La Nations League con i match della quinta giornata di gare dal 22 al 24 settembre e la sesta dal 25 al 27 settembre. La coppa Italia con le prime fasi dal 18 al 20 ottobre 2022.

Per le serie TV la quarta stagione di All American, ispirata alla vita dell’ex giocatore di football statunitense, Spencer Paysinger. E ancora le nuove stagioni di DC’s Legends of Tomorrow (5a +6a), The Flash (8a), Supergirl (6a), New Amsterdam, Batwoman (2a), Magnum P.I. (3a) e Station 19 (4a).

Palinsesti Mediaset 2022-2023: Iris

Prime visioni e rubriche alla base della nuova stagione. Prossimamente andranno in onda il film L’inganno perfetto, pellicola con Helen Mirren e Ian McKellen. Rapina a Stoccolma, con Ethan Hawke e Noomi Rapace. Cattive acque con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins.

Il ciclo di Film cult tra cui: titoli: La Battaglia di Hacksaw Ridge, con Mel Gibson; Sully, di Clint Eastwood, con Tom Hanks; L’ora più buia, con Oscar come miglior attore protagonista a Gary Oldman.

Programmazioni dedicate a Martin Scorsese per i suoi 80 anni, a Ridley Scott per gli 85 a Clint Eastwood, John Wayne. In più un ciclo Thriller, ogni sabato in prima serata.

Maurizio Costanzo e Alberto Consarino in seconda serata riprendono il loro Alfabeto alla (ri)scoperta di grandi personaggi del cinema, della tv, dello spettacolo e della cultura. Le curiosità sul cinema italiano e internazionale con Scuola di cult. Le note di cinema, condotto da Anna Praderio: reportage e interviste con le star del cinema.

Palinsesti Mediaset 2022-2023: Cine34

Il 1° settembre un giornata-omaggio per celebrare i 100 anni della nascita di Vittorio Gassman, con uno speciale Piccolo Grande Schermo di Sanguineti. Otto titoli d’autore: Il sorpasso, I mostri, Il Gaucho, In Nome del Popolo Italiano, Brancaleone alle Crociate, Se permettete parliamo di donne, Il divorzio, Le piacevoli notti.

A settembre e ottobre Tutto De Sica, dedicato al regista, sceneggiatore, attore e protagonista Vittorio De Sica. Film tra cui: Buongiorno, Elefante!, Sabù, Principe Ladro, Ettore Lo Fusto, Il Drittone, I due marescialli, Gastone, L’allegro squadrone; Il medico e lo stregone, Il Conte Max, Vacanze a Ischia; Padri e figli.

In occasione del centenario della nascita di Luciano Salce, tre serate (il 18, 25 settembre e 2 ottobre) che lo celebrano con: Vieni avanti cretino + Piccolo grande schermo + Vediamoci chiaro; 25: Fantozzi + L’anatra all’arancia; 2: Il secondo tragico Fantozzi + La presidentessa.

Palinsesti Mediaset 2022-2023: Twentyseven

Comedy internazionale in tutte le salse. Previsti film Una notte da leoni e Ti presento i miei. Niente da dichiarare?, Giù al Nord, Un amore all’altezza. Grandi classici della commedia americana Anni ’80 e ’90, con titoli come I gemelli, Un poliziotto alle elementari, The Mask, I Goonies, e molti altri.

In programmazione A-Team, Hazzard, Chips e La casa nella prateria in versione integrale e restaurata.

Palinsesti Mediaset 2022-2023: La5

Tra agosto e settembre Radio Bruno Estate: quattro serate speciali dedicate alla musica italiana, dalle piazze di Firenze, Modena, Mantova e Bologna. Nel cast, Gianni Morandi, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga, Raf, Álvaro Soler, Luigi Strangis, Ana Mena, Albe, Riki, Aka 7even, Deddy, Darin, Il Tre, Vegas Jones, Nika Paris, Room9, Sonohra, Gaudiano, Caffellatte. Conducono Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, dj di Radio Bruno.

Da settembre film di vario genere tra cui il ciclo: That’s Amore per i più romantici, Battibecchi d’amore per gli amanti del comedy, Love education in chiava coming-of-age e Funny Friday per chi si vuole divertire.

Il sabato Collection Rosamunde Pilcher: la versione movie, dei romanzi rosa dell’autrice inglese.

Sempre dal mese di settembre i consueti spazi dedicati al Grande Fratello VIP per la settima edizione. Da ottobre arriva La5 Magic Night, una rassegna che accompagnerà il pubblico fino alle festività di natale.

Ritorna Giulia Salemi a ottobre in seconda serata per la seconda stagione di Salotto Salemi: sei volti noti si affidano a Giulia Salemi e alle sue capacità di make-up artist.

Palinsesti Mediaset 2022-2023: Top Crime

Dal 30 agosto arriva in prima visione e in chiaro la terza stagione di Harrow, la serie ambientata a Brisbane, in Australia, che vede protagonista Ioan Gruffud.

Dal 15 settembre il ciclo Delitto a…, una collection di movie che narra crimini legati a leggende locali, ambientate in splendide location d’Oltralpe.

In prima visione dal 21 settembre la seconda stagione di Law and Order: Organized Crime.

Dal 4 ottobre The thing about Pam con Renée Zellweger.

Infine dal 7 novembre la terza stagione del legal drama All rise incentrato sui casi e le vite di giudici, pubblici ministeri e difensori pubblici di un tribunale di LA.

Palinsesti Mediaset 2022-2023: Mediaset Italia 2

Una programmazione a tutta generazione zeta. Da settembre ogni domenica in prima serata Young Sheldon e Bob Hearts Abishola, il lunedì Duncanville e i Griffin, il mercoledì di settembre Lupin III. Nello stesso giorno, ma da ottobre, One Piece, l’anime made in Japan con le attesissime prima visioni della Saga di Dressrosa.

Da giovedì a sabato un tris di serate a tema horror in fascia prime time.

Palinsesti Mediaset 2022-2023: Extra

A partire dalla sera del 19 settembre, Mediaset Extra riaccenderà le telecamere nella casa del Grande Fratello VIP offrendo la diretta del reality show per gran parte della giornata, fino a notte fonda.