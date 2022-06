Sono stati presentati i Palinsesti Mediaset validi per la stagione televisiva 2022-2023, Italia 1 – da sempre riservata al pubblico giovane/adulto – vuole conservare le sue mission e dal prossimo settembre dunque riprenderà in parte ciò che ha lasciato pochi mesi fa con diversi titoli affermati, strizzando l’occhio a qualche novità spalmata nell’arco dei nove mesi.

Italia 1, la nuova stagione televisiva 2022/2023

Andiamo per gradi e iniziamo dalle certezze del prime time: Al lunedì tornerà Freedom – Oltre il confine, il programma divulgativo condotto da Roberto Giacobbo giunto così alla quarta edizione. Al martedì riecco Le iene per una nuova stagione, al timone del programma di Davide Parenti – per il secondo anno consecutivo – sono confermati Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. La collocazione sarà unica da ottobre 2022 a giugno 2023, dunque niente doppia puntata settimanale.

Il mercoledì e il giovedì saranno riservati alla Coppa Italia (esclusiva Mediaset fino al 2024). Esattamente come l’anno scorso, Italia 1 andrà a braccetto con Canale 5, Canale 20 e Mediaset Infinity nella trasmissione delle partite della competizione.

La collocazione del mercoledì sarà riservata anche alla seconda edizione di Back to school. Dopo la prima edizione condotta da Nicola Savino, la seconda stagione vede l’approdo della conduttrice di Mattino cinque Federica Panicucci, di ritorno sulla rete in cui ha presentato la prima edizione de La pupa e il secchione, nel 2006.

Al giovedì (quando non ci saranno partite) spazio alla serie TV FBI: Most wanted ed a un ciclo di film con protagonista Tom Cruise.

Il venerdì sarà tempo di action movie, il sabato è tradizionalmente dedicato a tutta la famiglia con film d’animazione, mentre la domenica ancora pellicole di genere Disaster-adventure e Supereroi.

Ci spostiamo più in là, scavalchiamo il 2022 e ci portiamo nel 2023 con le produzioni future partendo ancora dal lunedì: arriva Enigma, un programma sul mistero. Per la conduzione c’è un’idea sul tavolo, ma ancora nessuna certezza.

Per il mercoledì che sarà, altro format in arrivo è Italia Uno on stage. La rete non vuole tagliare il filone comicità ed è per questo che si è pensato ad un programma in cui vengono ripresi attori comici durante i loro spettacoli teatrali. Non solo, ci sarà una nuova produzione comica per la primavera 2023, è ancora orfano di un titolo, ma arriverà. Un’altra novità sarà Mia mamma e tuo papà, un gioco di interazione tra genitori e figli. Al lavoro sulla conduzione.

Chi sicuramente dà l’addio al palinsesto di Italia 1 è Tiki Taka. Piersilvio Berlusconi ha dichiarato: “Ha finito la sua corsa, buonissimo prodotto ma basta. Purtroppo per colpa nostra e dei nostri reality le seconde serate sono difficili”