I Palinsesti Mediaset riguardanti la stagione televisiva 2022-2023 sono stati presentati alla stampa durante la giornata di ieri, mercoledì 29 giugno 2022.

Per quanto concerne Rete 4, non ci sono particolari novità da segnalare. Anche per la prossima stagione, infatti, Rete 4 confermerà tutti i programmi di approfondimento giornalistico andati in onda quest’anno.

Di seguito, tutti i dettagli.

Palinsesti Mediaset 2022-2023, Rete 4: la nuova stagione televisiva

Durante la presentazione dei palinsesti di Rete 4, è stato comunicato ufficialmente solo il prime-time, senza alcun accenno alla programmazione del daytime nel quale dovrebbero essere riconfermati Lo Sportello di Forum nel pomeriggio e Stasera Italia nell’access prime time, entrambi condotti da Barbara Palombelli, più Controcorrente, nell’access prime time del weekend.

Tornando alla prima serata, quindi, la domenica sarà il giorno di Zona Bianca, il programma di Giuseppe Brindisi che non ha mai smesso di andare in onda fin dal giorno della prima puntata, il 7 aprile 2021, e che continuerà ad andare in onda anche in estate, con Brindisi che, in agosto, verrà molto probabilmente sostituito da Francesco Vecchi, come rivelato in anteprima da TvBlog.

Il lunedì, invece, andrà in onda Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro giunto alla quinta edizione.

Anche Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano, toccherà quota cinque edizioni con quella che andrà in onda l’anno prossimo. Fuori Dal Coro non si sposterà dal martedì sera.

Mercoledì sera, andrà in onda Controcorrente – Prima serata, condotto da Veronica Gentili, giunto alla seconda edizione.

Quinta edizione anche per il programma condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio, che rimarrà nella serata del giovedì.

Il venerdì, invece, si confermerà il giorno dell’approfondimento riguardante la cronaca nera con Gianluigi Nuzzi e la nuova edizione di Quarto Grado, programma giunto alla quattordicesima edizione, la decima condotta da Nuzzi.

Il sabato sera, infine, sarà riservato al cinema con i cicli Un biglietto per Hollywood e Botte da Ridere.