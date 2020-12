Con la fine del 2020 si inizia a guardare già ai primi mesi del prossimo anno per capire quella che sarà l’offerta televisiva. Attraverso i listini della concessionaria pubblicitaria di Mediaset, Publitalia, pubblicati ieri, siamo in grado di ricostruire quelli che saranno i palinsesti di gennaio, febbraio e marzo 2021 per quanto riguarda Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Per la rete di Sebastiano Lombardi non si segnalano particolari novità: confermata infatti la scelta di ben cinque serate dedicate all’informazione con cinque programmi che raccontano, in maniera diversa fra loro, dalla politica alla cronaca (Quinta Repubblica, Fuori dal coro, Stasera Italia Speciale, Dritto e Rovescio, Quarto Grado).

Confermato invece su Italia 1 il ritorno da martedì 19 gennaio de La Pupa e il Secchione e Viceversa, che avrà un nuovo conduttore, Andrea Pucci, e potrebbe vedere nuovi ingressi nel cast, come quello di Rocco Siffredi. Sempre sulla rete diretta da Laura Casarotto confermati poi Le Iene Show, in onda da marzo con il consueto doppio appuntamento settimanale, martedì e giovedì, e Freedom, il programma di Roberto Giacobbo, in onda nuovamente da venerdì 8 gennaio.

Veniamo ora a Canale 5, dove, come vi abbiamo già anticipato, proseguirà, con due appuntamenti settimanali (lunedì e venerdì) fino al 15 febbraio, data della finale, la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dalla settimana successiva dovrebbe partire il lunedì L’Isola dei Famosi – anche se è ancora incerta la realizzazione del programma, che quest’anno dovrebbe essere condotto da Ilary Blasi – e il venerdì sera Scherzi a Parte, con una conduzione ancora da definire.

Confermato poi l’immancabile appuntamento di C’è posta per te al sabato sera, mentre al giovedì sera debutterà in prima serata Daydreamer, la soap opera turca che ha avuto grande successo quest’estate nei pomeriggi di Canale 5. Al martedì, dal 5 gennaio, per sei appuntamenti, prima degli ottavi di Champions League, Viaggio nella Grande Bellezza, un itinerario con Cesare Bocci nei luoghi più belli della nostra Penisola (una delle tappe dovrebbe essere Assisi).

Il mercoledì dovrebbe diventare invece la serata fiction sulla rete diretta da Giancarlo Scheri, che, dopo aver deciso di spostare al mercoledì sera Il silenzio dell’acqua 2, per i prossimi mesi colloca la replica della mini fiction di Sabrina Ferilli, L’amore strappato, e poi la prima visione televisiva di Made in Italy, la serie, disponibile fra l’altro da da più di un anno su Amazon Prime Video, con Margherita Buy, Raul Bova, Giuseppe Cederna, Stefania Rocca e Marco Bocci.

Confermato infine l’appuntamento domenicale di Live – Non è la d’Urso.