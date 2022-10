Anche in questo fine settimana – che ci porta verso il ponte di Ognissanti – numerosi gli ospiti in tv ad affollare i daytime dei principali programmi Rai e Mediaset. TvBlog rinnova l’appuntamento con l’elenco dei tanti nomi che vedrete:

Ospiti in tv, Verissimo puntata 29 e 30 ottobre 2022

Nello studio di Verissimo Silvia Toffanin accoglierà sabato 22 ottobre (16:30) Marco Masini, in libreria con la sua autobiografia, il pallavolista Simone Giannelli e Giulia Salemi, alla postazione social del Grande Fratello Vip. Sempre a proposito di GF VIP, Cristina Quaranta. Il cantante Benjamin Mascolo e infine Bianca Atzei e Stefano Corti sveleranno per la prima volta a Verissimo il sesso del loro bebè che nascerà tra pochi mesi.

Domenica 30 (16:30) Silvia Toffanin accoglierà in studio Angela e Angelo dei “Ricchi e Poveri” che ricorderanno Franco Gatti, lo storico componente del gruppo appena scomparso. L’ex concorrente del GF VIP Marco Bellavia sarà in studio per la sua prima intervista a Verissimo dopo l’uscita dalla casa. Inoltre, la nuova vita di Carlotta Mantovan, moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi e Miriana Trevisan, in studio con il figlio Nicola e l’ex marito Pago.

Ospiti in tv, Tv Talk puntata 29 ottobre 2022

Massimo Bernardini (ore 15, Rai 3) ospiterà Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24, la giornalista Francesca Fagnani e la linguista Valeria Della Valle. La presenza del cantautore Ron, di Stefano Bollani e di Valentina Cenni è poi l’occasione per un approfondimento sulla seconda stagione di “Via dei Matti n°0” e su una tendenza televisiva sempre più evidente: il revival musicale. Per parlare di Ballando con le stelle ci sarà Milly Carlucci. Infine, con Alessandro Tiberi, il ritorno dopo dodici anni di una serie cult: “Boris 4”. Ad arricchire il dibattito in studio anche Luca Dondoni de La Stampa, Marta Cagnola di Radio24 e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Ospiti in tv, Le parole puntata 29 ottobre 2022

Massimo Gramellini (ore 20:20, Rai 3) in apertura l’intervento di Massimo D’Alema. Gli ospiti per commentare insieme le notizie della settimana, sono Valerio Lundini, Mario Calabresi e Chiara Valerio. Edith Bruck, la poetessa sopravvissuta all’Olocausto, inoltre, porta la sua testimonianza e racconta l’emozionante incontro con Papa Francesco. In collegamento da Parigi, la giornalista Giovanna Botteri per un commento sulle notizie dall’estero

Ospiti in tv, Citofonare Rai 2 puntata 30 ottobre 2022

Simona Ventura e Paola Perego (ore 11:15, Rai 2) ospiteranno in studio alcuni dei protagonisti di Ballando con le stelle con ospiti e clip dalla puntata di sabato 29 ottobre, in cui Paola Perego si esibirà come ballerina per una notte. In studio anche alcuni dei protagonisti del programma condotto da Milly Carlucci. Con le due conduttrici non mancherà la musica di Umberto Smaila e suo figlio Rudy, con cui si ripercorreranno molti momenti della sua carriera, come il successo dei Gatti di Vicolo Miracoli.

Ospiti in tv, Amici puntata 30 ottobre 2022

Per lo speciale del talent show in onda alle 14 su Canale 5, gli ospiti di Maria de Filippi saranno: il cantautore Tommaso Paradiso, il ballerino e coreografo Garrison Rochelle, Il direttore artistico di Epic Sony Music Federico Sacchi, il musicista e produttore Carlo di Francesco e la cantautrice e autrice Giordana Angi.

Qui tutte le info della puntata.

Ospiti in tv, Domenica IN puntata 30 ottobre 2022

Alle ore 14 su Rai 1 Mara Venier (come anticipato da TvBlog) la moglie Stefania Picasso e la cantante Marina Occhiena per un ricordo rivolto a Franco Gatti. A seguire un talk dedicato alla quarta puntata di Ballando con le stelle, in studio: Giampiero Mughini e Paola Barale con gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli.

Gli attori Ficarra e Picone interverranno insieme a Toni Servillo per presentare il film ‘La Stranezza’. Michele Placido, poi, oltre a raccontare alcuni momenti importanti della sua lunga carriera di attore e regista, presenterà il film ‘L’ombra di Caravaggio’, Don Antonio Mazzi sarà in studio per sostenere la campagna di raccolta fondi a favore delle Comunità Exodus, con lui anche Vittorio Pisanu papà delle due sorelle Giulia e Alessia, morte tragicamente il 31 luglio scorso investite da un treno alla stazione di Riccione. In finale di puntata, Dargen D’Amico con il suo ultimo singolo “Patatine”.

Ospiti in tv, Da noi a ruota libera puntata 30 ottobre 2022

Francesca Fialdini nel suo appuntamento alle 17:20 su Rai 1 ospiterà Il cantante e compositore Red Canzian, le attrici Nancy Brilli e Tosca D’Aquino e il conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini.

Ospiti in tv, Che tempo che fa puntata 30 ottobre 2022

Fabio Fazio ospiterà in esclusiva, la leggenda del basket Magic Johnson, a 30 anni dallo storico Oro del Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 40° anniversario del Maurizio Costanzo Show, Maurizio Costanzo; il neoeletto deputato Aboubakar Soumahoro; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Il climatologo Luca Mercalli.

E ancora: l’economista Tito Boeri; Giovanni Floris, nelle librerie con il nuovo romanzo “Il Gioco”; Marco Damilano, su Rai 3 con la striscia di approfondimento quotidiano “Il cavallo e la torre”; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Al tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Mattia Furlani, Medaglia d’Oro sia nel salto in alto che nel salto in lungo agli ultimi Europei under 18 a Gerusalemme; Cristiano Malgioglio; Raul Cremona; Simona Ventura; Francesco Paolantoni.