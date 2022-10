Prosegue veloce e spedito il cammino nell’etere televisivo dell’edizione 2022-2023 di Domenica in, lo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Anche questa settimana Mara Venier, che si occupa della conduzione e della direzione artistica di questo programma realizzato dal dipartimento intrattenimento day time, sta preparando il menu degli ospiti che saranno protagonisti dell’ottava puntata di questa trasmissione. Vediamo ora come nostra abitudine gli ingredienti e i piatti che zia Mara sta confezionando per il suo affezionato pubblico.

Si parte come d’abitudine con un talk sulla quarta puntata di Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti del sabato sera di Rai1 diretto e condotto da Milly Carlucci. Presenti nello studio romano della Rai da dove si realizza Domenica in alcuni protagonisti del varietà di Rai1 prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Ballandi multimedia. In studio con Mara dunque in questo spazio ci saranno due protagonisti del programma del sabato sera di Rai1, ovvero Giampiero Mughini e Paola Barale, opinionisti Rossella Erra, Guillermo Mariotto ed Anna Pettinelli.

Un momento particolarmente toccante sarà quello in cui si parlerà di Franco Gatti, il “baffo” dei Ricchi e poveri recentemente scomparso. In studio per una bella intervista ci sarà la moglie di Franco, Stefania Picasso, con loro una delle componenti storiche della band dei Ricchi e poveri e grande amica di Franco, ovvero Marina Occhiena.

Il mondo del cinema sarà rappresentato da uno dei suoi più grandi attori e da una delle coppie comiche più celebri e brave del panorama cinematografico italiano, ci riferiamo a Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. Insieme da zia Mara a Domenica in per parlare della pellicola di Roberto Andò “La stranezza“. Il lungometraggio di Andò, da poco uscito nelle sale cinematografiche italiane, immagina come sia nato “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello, qui interpretato dal grande Toni Servillo, il tutto ambientato nei luoghi natii di Pirandello, a Girgenti, con tanto di incontro con Giovanni Verga, interpretato nel film da Renato Carpinteri.

Ancora per il cinema in studio da Mara ci sarà Michele Placido per parlare del suo ultimo film “L’ombra di Caravaggio“, in cui si racconta la complicata e avventurosa vita di Michelangelo Merisi, in arte appunto Caravaggio. Passando alla musica ospite di zia Mara uno dei personaggi esplosi grazie ad Amadeus nell’ultimo Festival di Sanremo, ovvero Jacopo D’Amico, in arte Dargen D’Amico, attualmente impegnato nello spettacolo musicale di Sky X Factor, nel ruolo di giurato.

In studio con Mara per un momento molto delicato Don Antonio Mazzi, insieme a Vittorio Pisano il papà delle due sorelle, Giulia e Alessia di 15 e 17 anni investite questa estate da un treno Frecciarossa nella stazione ferroviaria di Riccione.

Tutto questo e naturalmente molto altro nell’ottava puntata di Domenica in, diretta e condotta come sempre da Mara Venier, in onda domenica 30 ottobre a partire dalle ore 14 come sempre su Rai1.