Dopo il successo della terza puntata di sabato scorso, è già tempo nel quartier generale di Milly Carlucci di pensare alla prossima puntata, la numero quattro, di Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti del sabato sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La terza puntata di questo programma prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Ballandi multimedia, è terminata con le tre coppie ai primi tre posti della classifica di puntata, ovvero quelle con protagonisti Rosanna Banfi, Gabriel Garko ed Ema Stokholma, schierate sul palcoscenico dell’auditorium del foro italico in Roma, teatro dello spettacolo di varietà diffuso da Rai1.

Nel corso della terza puntata si erano esibiti i coniugi Ricky Tognazzi e Simona Izzo nell’importante ruolo di ballerini per una notte, vediamo ora chi sarà il ballerino per una notte della quarta puntata di questo show prevista per sabato 29 ottobre 2022. In realtà anche per la quarta puntata lo schema del ballerino per una notte sarà composito, avremo infatti in campo dapprima Paola Perego, la conduttrice insieme a Simona Ventura del varietà della domenica mezzogiorno di Rai2 Citofonare Rai2. Paola si esibirà in un numero insieme ad un maestro del team dello show del sabato sera di Rai1, ma non è tutto.

Ci sarà poi una seconda esibizione che vedrà in campo Nino Frassica, insieme a Maurizio Ferrini, quest’ultimo nelle vesti della sua signora Coriandoli. Nino e Maurizio, inutile ricordarlo, sono stati fra i protagonisti del mitico Quelli della notte di Renzo Arbore, travolgente successo nella Rai2 degli anni ottanta.

Completa il parco ospiti della quarta puntata di Ballando con le stelle la prestigiosa presenza della grande Sofia Raffaeli. L’atleta azzurra di ginnastica ritmica che si è aggiudicata in Bulgaria anche il quarto oro mondiale, questa volta nell’all-around individuale, dopo aver conquistato anche un bronzo. Un oro, in quella disciplina, non era mai stato conquistato dall’Italia. L’atleta marchigiana si è confermata così la miglior ginnasta al mondo e sabato si esibirà proprio nel numero che le ha fatto vincere l’oro.

Appuntamento dunque per tutto questo nella quarta puntata di Ballando con le stelle in onda sabato sera su Rai1, diretta e condotta come sempre da Milly Carlucci.