Questa sera, sabato 22 ottobre 2022, su Rai 1, andrà in onda la terza puntata della diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, il varietà condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, di Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nel ruolo di giurati, di Alberto Matano, nel ruolo di opinionista, e di Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, nel ruolo dei giurati popolari.

Ballando con le Stelle, prodotto da Rai 1 in collaborazione con la Ballandi Multimedia, è un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini e Simone Troschel, con la regia a cura di Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2022, terza puntata 22 ottobre: anticipazioni

I Ballerini per una Notte di questa puntata, come annunciato in anteprima da TvBlog, saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

La coppia di attori, registi e sceneggiatori si esibirà in una coreografia realizzata ad hoc per loro e che verrà valutata successivamente dalla giuria in studio. Il punteggio ottenuto diventerà un “tesoretto” che verrà assegnato da Alberto Matano e da Rossella Erra ad una delle coppie in gara.

In questa terza puntata, assisteremo ad un altro giro di esibizioni dei vip in gara. Al termine della puntata, verrà eliminata un’altra coppia.

Ballando con le Stelle 2022, cast, vip e ballerini: chi sono?

I vip attualmente in gara nel varietà di Milly Carlucci sono Alessandro Egger (con Tove Villfor), Alex Di Giorgio (con Moreno Porcu), Dario Cassini (con Lucrezia Lando), Ema Stokholma (con Angelo Madonia), Enrico Montesano (con Alessandra Tripoli), Gabriel Garko (con Giada Lini), Giampiero Mughini (con Veera Kinnunen), Iva Zanicchi (con Samuel Peron), Lorenzo Biagiarelli (con Anastasia Kuzmina), Luisella Costamagna (con Pasquale La Rocca), Paola Barale (con Roly Maden) e Rosanna Banfi (con Simone Casula).

Al termine della seconda puntata, è stata eliminata la coppia formata da Marta Flavi e Simone Arena.

Ballando con le Stelle 2022, terza puntata 22 ottobre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Ballando con le Stelle 2022 in diretta dalle ore 20:35 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging.