Si sono spenti da poche ore i riflettori dell’auditorium del foro italico in Roma sulla seconda puntata di Ballando con le stelle 2022 che già Milly Carlucci ed il suo team hanno iniziato a pensare alla terza puntata di questo spettacolo di varietà prodotto con l’amabile collaborazione della Ballandi multimedia e che andrà in onda sabato prossimo 22 ottobre 2022. Come sempre il ballerino per una notte con il suo importante tesoretto che viene assegnato ad una delle coppie di concorrenti in gara da Alberto Matano, è un elemento centrale del meccanismo della trasmissione e nell’ultima puntata trasmessa questo ruolo è stato ricoperto dal bello e bravo Massimiliano Gallo, prossimo interprete sulla Rete 1 della nuova fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.

Dicevamo che si sta “già” preparando dalle parti del team di Ballando con le stelle la nuova puntata del varietà di Rai1 e proprio dal ballerino per una notte giungono le prime notizie. Secondo le indiscrezioni che abbiamo captato dalle parti di piazza Lauro De Bosis in Roma, questo importante ruolo nella terza puntata sarà ricoperto da una coppia, quindi non uno, ma due ballerini per una notte.

Coppia per altro anche nella vita, i ballerini per una notte della terza puntata di Ballando con le stelle saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo. I due coniugi nella vita e nel lavoro, balleranno insieme e anche separati accompagnati Ricky da una maestra e Simona da un maestro del team di coreografi e ballerini di Ballando con le stelle. Le loro esibizioni saranno come sempre giudicate dalla fantastica giuria del programma di Rai1. Appuntamento dunque con la terza puntata di Ballando con le stelle 2022 sabato 22 ottobre in prima serata su Rai1, subito dopo l’edizione delle ore 20 del Tg1 diretto da Monica Maggioni.