C’è un nuovo personaggio che il pubblico di Raiuno e di RaiPlay conoscerà molto presto: è il protagonista di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, la nuova serie tv che andrà in onda da giovedì 20 ottobre 2022 sulla prima rete Rai. Proprio per far conoscere al pubblico e alla stampa questo nuovo personaggio è stata indetta per oggi, lunedì 10 ottobre 2022 alle 12:00, una conferenza stampa con l’interprete del protagonista e il resto del cast.

Sono presenti, infatti, Massimiliano Gallo, (Vincenzo), Teresa Saponangelo (Nives), Denise Capezza (Alessandra), Lina Sastri (Assunta) e il resto del cast. Oltre a loro, parleranno della serie Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction; Alessandro Passadore, produttore di Viola Film; il regista Alessandro Angelini e Diego De Silva, l’autore dei libri da cui è tratta la serie, ma anche sceneggiatore.

Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso racconta le vicissitudini di Vincenzo, un avvocato separato ma ha una tresca proprio con l’ex moglie, che pratica la professione ma che fatica ad arrivare alla fine del mese, ma soprattutto che sa affrontare le questioni più serie e pericolose e quelle più leggere con la stessa dirompente forza.

Simpatico, sbadato, saggio e infantile, Vincenzo affronta un caso legato alla camorra tra la commedia e il giallo, spinto da solidi principi ma al tempo stesso senza riuscire a trovare quel coraggio e quella determinazione che sogna di avere e che anche un amico immaginario eccezionale gli consiglia di avere.