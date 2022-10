Oggi, giovedì 27 ottobre, si è tenuta la registrazione del settimo speciale pomeridiano di Amici 22 che andrà in onda domenica 30 ottobre 2022, alle ore 14, su Canale 5.

Come è nostra abitudine, eccovi l’articolo in cui son presenti gli spoiler della puntata che vedrete, stando alle anticipazioni pubblicate da Super Guida TV e Amici News. Al solito, vi avvertiamo che se non volete rovinarvi la sorpresa e preferite godervi lo speciale di domenica, sarebbe meglio interrompere qui la lettura. Se, invece, siete così tanto curiosi e volete assolutamente sapere gli accadimenti… buon proseguimento!

Gli ospiti di questa registrazione sono stati Garrison, Tommaso Paradiso, Marcello Sacchetta e Giordana Angi.

In particolare, Tommaso Paradiso è stato il giudice per la gara delle Cover che ha visto Wax primo con un voto 8 e 1/2, seguono Aaron e Tommy con 8, Federica con 7 ed NDG con 6 (Anche la scorsa settimana NDG si è posizionato ultimo). Cricca non ha partecipato poiché già impegnato ad un compito assegnato da Rudy Zerbi, compito giudicato positivamente.

Andre (che aveva iniziato a cantare) viene bloccato da Zerbi che lo manda in sfida immediata. Arisa accetta, ma il cantante viene eliminato. Al suo posto è entrato Ascanio.

La sfida di Niveo è stata giudicata da Carlo di Francesco. Niveo ha sfidato Due, ma Niveo riesce a tenere il suo banco.

Per la gara di ballo a giudicare c’è Garrison. Il primo posto con il voto di 8+ è andato a Ramon, segue Maddalena al secondo posto con 7,5, Mattia (7), Ludovica (6,5), Claudia (7) mentre all’ultimo posto c’è Samuel con 6. Samu aveva il compito assegnato da Alessandra Celentano su When i was your man di Bruno Marso, ma non è stato superato.

Il ballerino Gianmarco esegue un compito dato da Raimondo Todaro, il ragazzo balla ma l’insegnante gli toglie la musica e lo manda subito in sfida. Garrison ha potuto giudicare anche la sfida di Gianmarco, contro di lui arriva Christian. Gianmarco supera la sfida, ma questa farà nascere una nuova discussione tra Todaro ed Alessandra Celentano.

Nella gara improvvisazione di ballo giudicata da Marcello Sacchetta su stili latino/hip hop e modern si sono sfidati in tre: Megan, Maddy e Mattia. A spuntarla è stata Megan, a lei è stata offerta la possibilità di partecipare ad uno stage.

Era atteso il verdetto del pubblico per la ballerina Asia, giunta ultima in classifica la scorsa settimana insieme a Mattia nella gara di ballo, giudicata da Eleonora Abbagnato. Mattia è stato riconfermato da Todaro, mentre per Asia ci ha pensato il televoto da casa: il 64.9% (riferisce Superguida tv) l’ha eliminata.

La prova Oreo è vinta da Aaron, mentre la Marlù da Samu.

Fra gli altri avvenimenti di Amici ‘extra’ scolastici, si registrano gli affari d’amore tra Gianmarco con Megan e di Wax con Claudia, si parla di un bacio.