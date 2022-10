Nonostante fuori casa la temperatura potrebbe essere ideale per le gite fuori porta come se fosse un fine settimana tipicamente estivo, la tv cerca in qualche modo di attrarre gli spettatori che vorranno stare a casa, seduti sul divano. Dunque vediamo chi saranno gli ospiti in tv protagonisti dei principali programmi del daytime in onda sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022.

Ospiti Verissimo puntata 22 e 23 ottobre 2022

Nello studio di Verissimo Silvia Toffanin accoglierà sabato 22 ottobre (16:30) Dodi Battaglia, Stefania Orlando, che sta affrontando la separazione dal marito Simone. Simona Cavallari, tra le protagoniste della serie Viola come il mare, la scrittrice Melissa Panarello, le attrici Maria Amelia Monti e Marina Massironi, insieme a teatro nello spettacolo Il marito invisibile.

Domenica 23 (16:30) in esclusiva, il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara, per vedere per la prima volta le immagini del loro matrimonio. Heather Parisi, il ballerino e coreografo Garrison Rochelle ed una rara comparsata di Tina Cipollari, opinionista storica di Uomini e donne tra qualche giorno in libreria con Piume di struzzo -storia di una donna.

Ospiti Tv Talk puntata 22 ottobre 2022

Massimo Bernardini (ore 15, Rai 3) ospiterà Andrea Purgatori, Barbara Serra e Saverio Raimondo, che si occupano anche dell’approfondimento sul protagonista della telepolitica di questa settimana, Silvio Berlusconi. Mario Tozzi, appena ripartito con il suo Sapiens, è al centro di un’analisi sulla divulgazione scientifica in televisione. In studio anche Marco Martinelli, giovane conduttore de Il Piccolo Chimico su Rai Gulp. In più Massimo Cirri di Radio2, Beatrice Dondi de L’Espresso e Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Ospiti Le parole puntata 22 ottobre 2022

Massimo Gramellini (ore 20:20, Rai 3) avrà nel suo studio uno dei protagonisti della politica attuale, Carlo Calenda. Rosy Bindi commenterà i temi principali della settimana. A seguire, gli ospiti che animeranno il talk e l’analisi dei piccoli e grandi temi dell’attualità sono Lella Costa, Ezio Mauro e Riccardo Iacona. Collegata da Parigi la giornalista Giovanna Botteri per un suo commento sulle notizie dall’estero.

Ospiti Citofonare Rai 2 puntata 23 ottobre 2022

Simona Ventura e Paola Perego (ore 11:15, Rai 2) ospiteranno in studio Tosca D’Aquino, per ripercorrere i momenti più divertenti della sua carriera e Max Giusti, attore e conduttore, in scena con la versione teatrale de “Il Marchese del Grillo”.

Ospiti Amici puntata 23 ottobre 2022

Per lo speciale del talent show in onda alle 14 su Canale 5, gli ospiti di Maria de Filippi saranno: il cantante ed ex concorrente nella scorsa edizione Alex, i Coma_Cose, Nek (giudice per la gara delle cover) ed Eleonora Abbagnato (giudice per la gara di ballo).

Ospiti Domenica IN puntata 23 ottobre 2022

Alle ore 14 su Rai 1 Mara Venier (come anticipato da TvBlog): ci sarà anche in questo appuntamento un ampio talk su Ballando con le stelle. In studio i concorrenti di questa edizione Giampiero Mughini, Paola Barale, Luisella Costamagna ed Ema Stokholma. Gli opinionisti che discuteranno dei temi più caldi di Ballando saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Anna Pettinelli ed Alessandra Mussolini.

E ancora i giudici di Tale e Quale show Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, l’attore della fiction “Vincenzo Malinconico” Massimiliano Gallo e il direttore di Rai Radio 1 Gr parlamento e Rai Giornale radio Andrea Vianello.

Ospiti Da noi a ruota libera puntata 23 ottobre 2022

Francesca Fialdini nel suo appuntamento alle 17:20 su Rai 1 ospiterà Lina Sastri, la grande attrice impegnata nella fiction “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”. Valeria Marini, tra i protagonisti di Tale e Quale Show. Dalla fiction Imma Tataranni l’attore e testimonial di Save the Children, Cesare Bocci. Infine, dalla seconda stagione di Mina Settembre, Giorgio Pasotti.

Ospiti Che tempo che fa puntata 23 ottobre 2022

Fabio Fazio nel terzo appuntamento della nuova stagione di Che tempo che fa avrà l’onore di poter intervistare la Senatrice Liliana Segre come segnalato sul profilo Instagram del programma.