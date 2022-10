Oggi, mercoledì 19 ottobre, si è tenuta la registrazione del sesto speciale pomeridiano di Amici 22 che andrà in onda domenica 23 ottobre 2022, alle ore 14, su Canale 5.

Anche questa settimana, come di consueto, vi proponiamo l’articolo con gli spoiler di quanto accaduto durante la registrazione, stando alle anticipazioni pubblicate da Super Guida TV e Amici News. Interrompete qui la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Gli ospiti di questa registrazione sono stati Alex, i Coma_Cose, Nek ed Eleonora Abbagnato.

Nek ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara delle cover, vinta da Aaron che ha ricevuto un 8. Secondo Nek, il meno bravo è stato NDG che ha preso un 6,5. Lorella Cuccarini, però, ha deciso di confermare la maglia di Amici al suo allievo.

La gara degli inediti, invece, è stata vinta da Piccolo G che ha avuto la meglio su Cricca e Niveo. Anche Piccolo G, quindi, lavorerà con un produttore famoso su un suo inedito.

Eleonora Abbagnato, invece, ha giudicato la gara di ballo che è stata vinta da Maddalena, Samuel e Ramon che hanno preso un 8 ciascuno. Asia e Mattia, invece, hanno preso il voto più basso ossia un 5.

Raimondo Todaro ha confermato la maglia a Mattia mentre, invece, per Asia, sarà il pubblico a decidere. Per Mattia, inoltre, c’è il rischio di un provvedimento disciplinare da parte di Alessandra Celentano.

Alcuni ballerini, inoltre, hanno anche sostenuto una prova di improvvisazione durante la quale dovevano scegliere una persona da “sedurre”, ovviamente ballando. Alla gara, hanno preso parte Gianmarco, Ramon e Mattia, scelti dai loro compagni, che hanno “sedotto” rispettivamente Megan, Alessandra Celentano e Maddalena. Il vincitore della gara è stato Mattia.

Tornando ai cantanti, Federica ha superato il compito assegnatole da Rudy Zerbi, con un’esibizione in Rolling.

Megan, invece, si è dovuta esibire in un passo a due con Mattia, per volere di Alessandra Celentano. Anche in questo caso, il compito è stato superato, seppur con qualche critica.

Anche Cricca ha superato la sua prova, voluta da Lorella Cuccarini, che gli aveva chiesto di cantare La costruzione di un amore.

Successivamente, Asia ha ottenuto il banco del pubblico, Rita ha superato la sfida voluta per lei da Emanuel Lo e anche Andre ha vinto la propria sfida. La sfida di Rita è stata motivo di discussione tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

Durante la registrazione, inoltre, è stato trasmesso un filmato dedicato alle prime coppie che si stanno formando all’interno della casetta di Amici.

Giulia Stabile e Elena D’Amario, infine, hanno ballato una coreografia a favore delle donne in Iran.