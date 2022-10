Sette è un numero fortunato e proprio nella settimana del compleanno della sua conduttrice e condottiera Domenica in compie sette puntate, con l’emissione di questa popolare trasmissione prevista per domenica 23 ottobre a partire dalle ore 14 dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Mara Venier sta lavorando alacremente con il suo gruppo di lavoro per preparare un menu pieno di portate prelibate, sotto forma di personaggi che la vanno a trovare nel suo prestigioso salotto televisivo.

Partiamo dunque con l’elencarvi i piatti previsti per l’emissione numero sette di Domenica in con un talk sullo show campione di ascolti del sabato sera di Rai1, ovvero il Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Per parlare della terza puntata di questo spettacolo di varietà saranno presenti in studio i concorrenti del programma Giampiero Mughini, Paola Barale, Luisella Costamagna ed Ema Stokholma. Gli opinionisti che discuteranno dei temi più caldi di Ballando saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Anna Pettinelli ed Alessandra Mussolini.

Direttamente da Tale e quale show per parlare del suo nuovo lavoro teatrale “La favola mia” presente in studio a Domenica in l’attore e regista Giorgio Panariello, poi sempre dallo show del venerdì sera di Rai1 ospite di Mara Venier Cristiano Malgioglio, che parlerà anche del suo nuovo impegno da dicembre nei giovedì di Rai3 con “Mi casa es tu casa“.

Direttamente poi dal giovedì sera di Rai1 dove è attualmente impegnato nella nuova fiction “Vincenzo Malinconico” ospite di zia Mara l’attore Massimiliano Gallo, mentre dal mondo del giornalismo in studio con Mara il direttore di Rai Radio 1 Gr parlamento e Rai Giornale radio Andrea Vianello per parlare del suo nuovo libro “Storia immaginaria della mia famiglia“. Il mondo della musica sarà rappresentato dal cantautore Ron che presenterà il suo nuovo pezzo “I gatti“. In apertura di puntata poi è previsto un ricordo personale di Mara dedicato a Franco Gatti, storico componente della band dei Ricchi e poveri recentemente scomparso.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro domenica 23 ottobre 2022 a partire dalle ore 14 su Rai1 per la settima puntata di Domenica in, diretta e condotta come sempre da Mara Venier.