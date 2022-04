The Voice Senior 3, fra i coach fuori Orietta Berti?

Fra i coach di The Voice Senior potrebbe esserci un cambiamento per il secondo anno di fila. Se il terzetto formato da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino pare confermato anche per la nuova edizione del programma condotto da Antonella Clerici, ben più traballante appare la posizione di Orietta Berti, che secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi potrebbe uscire dal cast della trasmissione di Rai1.

Orietta Berti era entrata a far parte dei coach di The Voice Senior nella seconda edizione andata in onda dallo scorso novembre a gennaio, quando è terminata con la finale nella quale è stato proclamato vincitore Annibale Giannarelli. La cantante emiliana aveva così preso il posto che nella prima edizione era stato occupato da Albano Carrisi e la figlia Jasmine, forte del successo raccolto dopo la partecipazione a Sanremo 2021 e dopo la collaborazione estiva con Fedez e Achille Lauro nella canzone Mille.

Divorando praticamente ogni spazio mediatico e soprattutto televisivo possibile, la Berti si è imposta pesantemente sotto i riflettori negli scorsi mesi. Ora però sembra abbandonare il programma di Antonella Clerici, forse più per una scelta indipendente da lei che per una sua precisa volontà (sarà comunque impegnata con Mara Maionchi e Sandra Milo nel progetto Sky Quelle brave ragazze).

Bisognerà dunque capire, se tale cambiamento avverrà, chi siederà nella prossima edizione di The Voice Senior sulla poltrona lasciata vuota da Orietta Berti. Iva Zanicchi, ospite della terza puntata dell’ultima edizione andata in onda, dopo essersi esibita si era fermata insieme a Clementino per valutare un’esibizione: potrebbe essere lei la sostituta ideale della collega? Questo non spetta a noi dirlo: per le prossime settimane si attende comunque una decisione al riguardo.