The voice senior 2, vince Annibale Giannarelli (VIDEO)

La seconda edizione di The Voice Senior ha il suo vincitore: è Annibale Giannarelli. L’artista 73enne italo-australiano, del team di Gigi D’Alessio (con il 44.15% al televoto) è riuscito a superare Claudia Arvati del team Gigi d’Alessio giunta al secondo posto con il 21.14% seguita da Walter Sterbini del team Loredana Bertè (ha raggiunto il 21,14%) e infine Marcella di Pasquale del team Clementino, fuori dal podio con il 15.90%.

Il vincitore della seconda edizione di #TheVoiceSenior è Annibale Giannarelli con una percentuale pari al 44,15% al televoto. pic.twitter.com/MeSzIvp8R8 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 21, 2022

Annibale (originario di Sassalbo in provincia di Massa e Carrara) ha già conosciuto la notorietà in passato. All’età di 15 anni ebbe un disco d’oro e fece da spalla ai concerti di Peppino di Capri e di Mina nella città di Sydney.

Negli anni ’70 interpretò Trinity del film Lo chiamavano Trinità di Franco Micalizzi, brano che gli valse il successo a livello internazionale. Questo brano è stato utilizzato successivamente anche nella colonna sonora del film Django Unchained). Non a caso proprio Trinity è stato il suo cavallo di battaglia nel rush finale per la vittoria (lo scontro a quattro).

Menzione anche per i restanti 8 finalisti che hanno gareggiato nella prima parte del programma ma che chiaramente non sono passati allo step decisivo:

Team Orietta Berti: Roberto Barocelli, Cosetta Gigli e Franco Tortora

Team Gigi d’Alessio: Piero Cotto e Beatrice Pasquali

Team Clementino: Luciano Genovesi e Russel Russel

Team Loredana Bertè: Donata Brischetto e Lanfranco Carnacina

A premiare Annibale Giannarelli, presente il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che ha elogiato il lavoro dietro le quinte e sul palco. Coletta ha anche pubblicamente chiesto scusa alla direttrice del Tg1 Monica Maggioni per il ritardo accumulato sui tempi di chiusura (“Ci siamo sentiti, gli ho promesso un orario”), ma i computer che hanno raccolto i voti poiché in sovraccarico “per i tanti voti arrivati” non hanno aiutato. La trasmissione infatti si sarebbe dovuta chiudere attorno alla mezzanotte, invece il Tg1 notte è potuto andare in onda solo alle 24:23, mentre Tv7 pochi minuti dopo.