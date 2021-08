Ore 14 è un programma di approfondimento giornalistico in onda su Rai 2, condotto da Milo Infante.

A partire da settembre 2021, andrà in onda la seconda edizione del programma.

Ore 14: quando va in onda

La nuova edizione del talk d’approfondimento condotto da Milo Infante andrà in onda a partire dal 14 settembre 2021. Il programma va in onda su Rai 2 da lunedì a venerdì, alle ore 14.

È possibile vedere il programma anche in streaming, sul sito di Rai Play. Sempre su Rai Play, si può recuperare la puntata on demand, una volta terminata la messa in onda.

Ore 14: nuove puntate

La seconda edizione del programma andrà in onda da settembre 2021 a maggio 2022.

Il programma si occuperà di cronaca, politica, costume e attualità, partendo dal fatto del giorno, che verrà raccontato e analizzato da Milo Infante con la partecipazione di opinionisti e con il contributo di inviati presenti nelle varie regioni italiane.

Ore 14: conduttore

Per il secondo anno di fila, il programma sarà condotto da Milo Infante. Il giornalista e conduttore milanese ha esordito alla conduzione del programma pomeridiano di Rai 2 il 26 ottobre 2020.

Oltre alla prima edizione, composta da 124 puntate, Milo Infante ha condotto anche 4 puntate speciali, andate in onda durante il mese di giugno (di cui una in seconda serata), interamente incentrate sulla vicenda di Denise Pipitone.

Ore 14: cast

Al dibattito in studio, in ogni puntata, prende parte anche un cast formato da ragazzi e ragazze che forniranno una loro opinione circa l’operato degli adulti, portando, in studio, la loro esperienza diretta.

Ore 14: lo studio

Il programma di Rai 2 va in onda in diretta dallo Studio TV2 del Centro di Produzione Rai di Milano.

Ore 14: come contattare

Tramite i social network, i telespettatori possono intervenire in trasmissione, fornire testimonianze dirette, inviare contenuti propri e porre domande agli ospiti della puntata.

Il programma ha un profilo Facebook, un profilo Twitter e un profilo Instagram.