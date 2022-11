Oggi è un altro giorno +, il programma della Bortone cambia nome per i Mondiali

Se vi siete chiesti il perché ieri è apparsa una strana ‘bandiera’ nel logo di Oggi è un altro giorno, la risposta è presto data: il programma di Serena Bortone ha modificato il proprio titolo per scorporare il periodo dei Mondiali 2022 dal resto della propria stagione. Ecco perché da lunedì 21 novembre nel logo del programma di Rai 1 è comparso un ‘più’, graficamente reso con uno sfondo colorato per evidenziarlo. Il risultato ha lasciato alquanto disorientati, dando la sensazione che si trattasse di una qualche forma di bandiera, da un ‘dettaglio’ di quella greca (senza le strisce) a quella della Svezia nella scenografia in studio, complice un giallino che non aiuta.

E così, dunque, da lunedì 21 novembre e fino alla fine dei Mondiali il programma di Serena Bortone diventa Oggi è un altro giorno +. Più.

Non è l’unico programma che cambia nome per distinguere questo periodo di messa in onda dal resto della stagione. È il caso, ad esempio, de L’Eredità che acquista il sottotitolo Sfida Mondiale: una decisione, in questo caso, più che comprensibile, dal momento che il game show, solitamente punta di diamante del Preserale di Rai 1 e al via alle 18.45, viene anticipato alle 18.10: uno spostamento non da poco che riduce anche lo spazio de La Vita in Diretta, in onda in versione Short. E per tutte le principali variazioni dei palinsesti di Rai 1 e di Rai 2 vi rimandiamo all’articolo dedicato.

Non facile, dunque, controllare l’andamento degli ascolti in questo scampolo finale dell’Autunno televisivo per i programmi stragionali in striscia. Da qui la scelta di scorporare, adottare nuove denominazioni, cercare di marcare le differenze tra la programmazione normale e quella di un finale di stagione segnato da un anomalo Mondiale di Calcio invernale che tante polemiche raccoglie nel mondo, ma che registra ottimi ascolti in tv.