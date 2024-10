A novembre 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con il ritorno di una serie molto apprezzata. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a novembre 2024 per trovare nuovi programmi, film e serie tv da vedere.

Le serie tv in uscita su Paramount+ a novembre 2024

Novità, ritorni e serie tv che proseguono è il menù proposto a novembre da Paramount+. L’attesa per noi italiani è tutta per la terza stagione di Vita da Carlo (presentata alla Festa del cinema di Roma) con Verdone che sarà alle prese con l’organizzazione del Festival di Sanremo. Arriva però anche una nuova serie tv targata Taylor Sheridan, Landman con Billy Bob Thorton. A livello internazionale su Paramount+ si attende anche la novità The Agency, adattamento di Les Bureau des Legends con Michael Fassbender e Richard Gere, ma al momento il debutto previsto per il 30 novembre non è stato confermato da Paramount+ Italia.

ogni venerdì: From s.3

s.3 ogni domenica: Lioness s.2

s.2 8 venerdì: Ray Donovan s.1-5

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles – I racconti delle tartarughe Ninja s.1B

s.1-5 16 sabato: Vita da Carlo s.3 (2 episodi a settimana)

s.3 (2 episodi a settimana) 17 domenica: Tulsa King s.2 (finale di stagione)

s.2 (finale di stagione) 18 lunedì: Landman s.1 (episodi settimanali)

Vita da Carlo – terza stagione – dal 16 novembre

La terza stagione di Vita da Carlo riparte con un Verdone alle prese con l’ultima data di un tour teatrale e stanco di inseguire un nuovo film da realizzare. Quando sta per annunciare il ritiro dal cinema, una dirigente televisiva le propone di diventare il direttore artistico di Sanremo. Questa nuova sfida darà una nuova energia e proverà a rivoluzionare il Festival, il tutto mentre anche la sua vita familiare è sempre più caotica.

Landman – prima stagione dal 18 novembre

Ambientate in quelle che vengono chiamate “boom town” in Texas, città sorte rapidamente intorno a insediamenti industriali, racconta la ricerca di fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. Basata sul famoso podcast in 11 puntate “Boomtown”, la serie è una storia di piani alti e bassi, di manovali e miliardari selvaggi che alimentano un fenomeno così grande da modificare clima economia e geopolitica. Landman in 10 episodi è prodotta da Taylor Sheridan e vede nel cast Billy Bob Thornton, Demi Moore e Jon Hamm, ma anche come guest star Andy Garcia e Michael Peña.

Paramount+ a novembre oltre la fiction

Film

L’8 novembre arriva Amici per caso, commedia italiana con Rocco Fasano, Beatrice Bruschi, Ludovico Fremont, Mirko Frezza. Pietro, ragazzo rozzo e sfegatato della Roma, si ritrova da un giorno all’altro messo alla porta dalla fidanzata Lolly, stufa di sentirsi in secondo piano rispetto al calcio e agli amici. Omero, un ragazzo gay, serio e raffinato, viene lasciato dal compagno Andy che gli chiede di sposarlo, improvvisando un flashmob e mettendolo in difficoltà davanti a tutti. I due, per un divertente equivoco, si ritrovano ad abitare insieme.

Sempre l’8 novembre arriva il thriller Air Force Down diretto da James Bamford, scritto e prodotto da Steven Paul. Un agente dei Servizi Segreti al suo primo incarico con la Air Force One affronta una prova estrema quando dei terroristi dirottano l’aereo e prendono di mira il presidente, coinvolgendola in una lotta che potrebbe cambiare il corso della storia.

Documentari e show

Il 10 novembre ci sarà la diretta degli MTV EMAs 2024, condotti da Rita Ora in diretta da Manchester. L’edizione italiana della diretta sarà commentata da Jody Cecchetto e Shade su MTV, domenica 10 novembre a partire dalle 21.00 con il Live Show in lingua originale su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canale Sky 132 e 704) e Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). Lo show sarà disponibile in diretta anche su Pluto TV canale VH1+ Music Legends il 10 novembre dalle 20.00.

Invece il 13 novembre arriva Larger than life: l’ascesa delle Boy Band un documentario di MTV Entertainment realizzato con Gunpowder & Sky, che esplora l’evoluzione delle boy band, uno dei movimenti musicali più duraturi della cultura pop, e ne celebra la storia ricca e appassionante, dall’influenza pionieristica dei Beatles alla crescita globale del K-pop, con approfondimenti sui gruppi iconici degli anni ’90 e 2000. Il documentario è narrato dagli stessi artisti che hanno vissuto quel periodo, dai manager che hanno orchestrato il loro successo e da altre figure chiave del settore.

Il 25 novembre arriva Il caso Carretta, incentrato sulla misteriosa scomparsa della coppia Carretta e del loro figlio minore, e sulla ricerca della verità durata quasi 10 anni. Ferdinando, il fratello maggiore, ha poi confessato il suo terribile crimine durante un’intervista a Chi l’ha Visto?.