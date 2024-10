Venerdì 4 ottobre debutta su Paramount+ in Italia la terza stagione di From ed è arrivato il momento di scoprirla, valorizzarla e di farla entrare tra le nostre serie tv preferite. Come ha già fatto Stephen King, che ne ha elogiato la sceneggiatura pubblicamente attraverso i social. From è un mystery-thriller-horror capace di incuriosire, spaventare ma senza essere superficiale, né cercare la paura a tutti i costi. Nonostante qualche digressione horror di troppo è una serie tv che farà felici gli eredi di Lost, visto che dopo 20 anni siamo (anzi direi eravamo) alla ricerca di un prodotto capace di proporre più domande che risposte.

From, la trama

Al centro della storia di From c’è una cittadina in un luogo non meglio identificato degli Stati Uniti, da cui è impossibile uscire. Una famiglia in viaggio in camper incappa in un albero caduto in mezzo alla strada, costretti a fare una deviazione finiscono in questa misteriosa città e incontrano un gruppo di persone che come loro sono rimaste bloccate da tempo. Quello che dovranno presto scoprire è che durante la notte dal bosco che circonda la città, emergono delle strane figure che sembrano esseri umani ma sono creature soprannaturali pronti a ucciderli. L’unico modo per fermarli è chiudersi in casa con degli amuleti che sembrano bloccarli. Ma con il passare del tempo la situazione peggiora. La terza stagione riparte dal cliffangher della seconda e porterà gli abitanti a cercare con ancora più forza, un modo per sopravvivere e tornare alla propria vita.

From 3, la recensione

L’obiettivo di questo articolo, di questa recensione non è tanto parlare nello specifico della terza stagione di From, quanto di accendere un faro su una serie tv che in Italia (ma anche in misura minore negli Stati Uniti) è passata per troppo tempo nell’indifferenza generale, consigliata soprattutto tra ristretti gruppi di appassionati. Viviamo in un’epoca in cui ci sono fin troppe serie tv che arrivano ogni mese e soprattutto ci sono piattaforme che sono utilizzate dagli utenti più di quanto dovuto (ovviamente il riferimento a Netflix non è casuale). Non è facile riuscire a emergere e a guadagnarsi la ribalta. From è una serie tv che meriterebbe di essere commentata, discussa in ogni pagina social, ma che è soffocata da prodotti che si sono guadagnati la ribalta non per meriti ma per mezzi.

From è un thriller pieno di suspense e mistero che sa trattenere il pubblico dosando i colpi di scena nell’arco delle sue puntate, inserendo elementi horror non per la pura necessità di spaventare ma perché funzionali allo sviluppo del mondo che è stato creato. Lo stato di continuo terrore in cui vivono i protagonisti serve a rendere quel senso di incertezza e tensione che è utile a mantenere l’attenzione dello spettatore. From diventa così una riflessione sulla comunità, sulle modalità in cui una società si ricostruisce dopo una tragedia che colpisce tutti allo stesso modo. Come si reagisce all’ignoto? Come si può affrontare una verità che sembra così assurda ma che diventa la realtà? Accettazione, ricerca della soluzione, reazione, sono tutte conseguenze possibili davanti a un ignoto che spaventa.

Anche sotto questo aspetto From è una serie tv molto simile a Lost. Anzi potremmo quasi spingerci a dire che la ricerca dell’erede di Lost è finalmente finita. Sono molti gli aspetti che le due serie tv hanno in comune. Entrambe sono costruite su una forma di isolamento di un gruppo di persone diverse e sconosciute, lì erano i sopravvissuti a un disastro aereo su un’isola, in From c’è una cittadina da cui è impossibile uscire. Condividono la costruzione dei personaggi e i tipi di persone che si ritrovano in questa situazione.

C’è il cliffangher alla fine della stagione che fa da ponte a quella successiva per spiazzare e stupire lo spettatore e c’è poi un altro elemento che unisce il finale della seconda stagione e l’avvio della prima che rende ancor più evidente il legame con Lost. Se siete fan di Lost il consiglio è quello di dare una chance a From e farvi trasportare nel suo mondo. Non ve ne pentirete.

From 3, il cast

La serie tv From è creata da John Griffin, nasce da un iniziale accordo tra Agbo dei fratelli Russo e Midnight Factory con YouTube Premium nel 2018. Poi è stato tutto trasferito a Epix (oggi diventata MGM+) che ha ordinato la prima stagione rilasciandola nel 2022. Il reduce di Lost Harold Perrineau è uno dei protagonisti, Boyd Stevens ex militare diventato di fatto lo sceriffo della cittadina. Nel cast troviamo anche Catalina Sandino Moreno ed Eion Bailey.

Harold Perrineau è Boyd Stevens

è Boyd Stevens Catalina Sandino Moreno è Tabitha Matthews

è Tabitha Matthews Eion Bailey è Jim Matthews

è Jim Matthews David Alpay è Jade

è Jade Elizabeth Saunders è Donna

è Donna Scott McCord è Victor

è Victor Ricky He è Kenny Liu

è Kenny Liu Chloe Van Landschoot è Kristi

è Kristi Corteon Moore è Ellis Stevens, figlio di Boyd

è Ellis Stevens, figlio di Boyd Pegah Ghafoori è Fatima, la ragazza di Ellis

è Fatima, la ragazza di Ellis Hannah Cheramy è Julie, figlia di Jim e Tabitha

è Julie, figlia di Jim e Tabitha Simon Webster è Ethan, figlio di Jim e Tabitha

From 3 quando escono gli episodi?

Ogni settimana, il venerdì su Paramount+ in Italia, la domenica su MGM+ negli Stati Uniti. Il rilascio in Italia arriva con un ritardo di due settimane rispetto quello americano.

From 3, quanti episodi sono?

10 episodi, così come nelle precedenti 2 stagioni.

From 4 ci sarà?

Al momento nessuna decisione è stata presa. Non essendo stata presentata come ultima stagione, viste anche le reazioni positive del pubblico e della critica, è probabile che la serie sarà rinnovata da MGM+.

From, dove vedere la serie?

In Italia è su Paramount+. Negli Stati Uniti è rilasciata da MGM+.