A ottobre 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con il ritorno di una serie molto apprezzata. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a ottobre 2024 per trovare nuovi programmi, film e serie tv da vedere.

Le serie tv in uscita su Paramount+ a settembre 2024

Il mese di ottobre su Paramount+ sarà particolarmente interessante sul fronte delle serie tv. Infatti non solo proseguirà il rilascio settimanale ogni domenica della seconda stagione di Tulsa King, ma arriveranno le nuove stagioni della misteriosa e soprannaturale From e del thriller/action di spionaggio Lioness, creato dal prolifico Taylor Sheridan.

Ogni domenica (fino al 17 novembre) – Tulsa King s.2

s.2 4 ottobre – From s.3 (ep. settimanali)

s.3 (ep. settimanali) 24 ottobre – Star Trek: Lower Decks s.5

s.5 26 ottobre – Transformers: Earthpark s.3

s.3 27 ottobre – Lioness s.2 (ep. settimanali)

From – terza stagione (dal 4 ottobre)

La serie tv riparte dopo l’incredibile cliffangher con cui si è chiusa la seconda stagione di From, la serie tv creata da John Griffin con Jeff Pinkner come showrunner, prodotta dalla AGBO di Anthony e Joe Russo e da Midnight Radio. La terza stagione arriva in Italia a poche settimane di distanza dal debutto americano su MGM+ (con rilascio settimanale). Per chi non conoscesse la serie, From racconta di una misteriosa cittadina da cui è impossibile uscire con gli abitanti che ogni notte devono lottare contro delle oscure creature.

Lioness – seconda stagione (dal 27 ottobre)

La prima stagione di Lioness è stata la più vista in tutto il mondo su Paramount+ nei primi giorni dopo il debutto. Creata dal prolifico Taylor Sheridan, Lioness (Operazione speciale Lioness era il titolo completo della prima stagione) vede nel cast Zoe Saldana, Laysla De Oliveira, Michael Kelly e come guest star Morgan Freeman nei panni del presidente e Nicole Kidman. Nella nuova stagione la CIA continua la sua lotta al terrorismo e Joe, Kaitlyn e Byron arruolano una nuova gente Lioness per infiltrarsi in una minaccia ancora sconosciuta.

Paramount+ a ottobre oltre la fiction

Film

Il 3 ottobre arriva Casa Bonita Mi Amor!, film vincitore del premio del pubblico al Tribeca Film Festival, racconta l’ascesa, la caduta e la rinascita di Casa Bonita, simbolo del Colorado. Nata nel 1974 è una sorta di Disneyland dei ristoranti messicani, quando Trey e Matt scoprono che sta per chiudere, cercando di preservare un pezzo della loro infanzia e della storia di Denver.

Spongebob Kamp spavento arriva invece il 10 ottobre. Spongebob e la sua gang si trovano al Kamp Koral quando vengono inseguiti da una figura misteriosa che si nasconde tra le ombre e i partecipanti iniziano a sparire.

Gli show

Nel corso del mese di ottobre arrivano in streaming su Paramount+ diversi show pensati per grandi e piccini. Direttamente da Nickelodeon arrivano Anna and Friends dal 2 ottobre e il 25 ottobre Peppa Pig Pumpkin Party. Per i più grandi i nuovi contenuti arrivano direttamente da Comedy Central: il 2 ottobre la nuova stagione di Stand Up Comedy e il 25 ottobre Most Ridiculous.