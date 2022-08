Sky e NOW le serie tv a settembre 2022: Petra, This England, The Equalizer 2, Il Caso Ipcress

Settembre ricco per Sky e NOW tra novità e l’appuntamento settimanale con House of the Dragon. Tra i titoli in arrivo la miniserie This England con Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson, la tedesca Munich Games, la seconda stagione di Petra con Paola Cortellesi e quella di The Equalizer con Queen Latifah. Inoltre su Sky Uno e Sky Atlantic nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre tornano gli Emmy Awards, Federico Chiarini conduce la serata per Sky. Dal 15 settembre gli abbonati al pacchetto Sky Cinema con Sky Q avranno incluso nell’abbonamento anche Paramount+ nuova piattaforma di streaming con film e serie tv del gruppo Paramount che riunisce titoli CBS, Paramount e Showtime.

Now e Sky Settembre 2022 le serie tv in arrivo

2 Martedì

The Undecleared War s.1 su Peacock, thriller di Channel 4 ambientata in un prossimo futuro in cui un team di analisti deve scongiurare un attacco informatico al sistema elettorale.

7 Mercoledì

Harry Palmer – Il Caso Ipcress, miniserie, su Sky Atlantic e NOW; 2 episodi a settimana per 3 settimane (6 episodi). Ispirata al romanzo di The Ipcress File di Len Deighton è una spy story ambientata durante la Guerra Fredda con Joe Cole e Tom Hollander. Quando i servizi segreti scoprono i traffici illegali del sergente Palmer, gli viene offerto di diventare una spia per evitare la prigione.

11 Domenica

The Equalizer s.2 Sky Investigation, NOW e on demand; torna Queen Latifah nei panni di Robyn McCall, mamma single e vigilante.

16 Venerdì

L’ispettore Dalgliesh s.1 sei episodi (2 a settimana) su Sky Investigation e NOW; crime ispirata ai romanzi di PD James, ambientato nell’Inghilterra degli anni ’70.

18 Domenica

The Pursuit of love – Rincorrendo l’amore, miniserie in 3 episodi in un’unica serata su Sky Serie, disponibili on demand e su NOW. Al centro le avventure sentimentali di Linda e Fanny, due cugine, nel periodo tra le due guerre mondiali.

20 Martedì

I May Destroy You – Trauma e Rinascita, dodici episodi subito disponibili on demand e su NOW e su Sky Atlantic. Miniserie di e con Michaela Coel nei panni di una millennial che non ricorda quello che è successo durante una notte di festeggiamenti, insieme a Terry e Kwarme ricostruirà il puzzle che sembra avere tragiche implicazioni. Curiosità: la serie inizia a Roma a Ostia.

21 Mercoledì

Petra s.2, 4 nuovi episodi per la serie con Paola Cortellesi, ispirata al personaggio creato da Alicia Gimenez-Bartlett; su Sky Cinema, Sky Serie, NOW e On Demand.

23 Venerdì

This England, miniserie, Sky Atlantic, On Demand, NOW tutti gli episodi disponibili. Kenneth Branagh veste i panni di Boris Johnson nella miniserie di Michael Winterbottom che racconta il periodo della Brexit e del Covid-19 dall’interno di Downing Street.

27 Martedì

Transplant s.2, su Sky Serie e NOW, torna il medical drama canadese con protagonista il medico siriano Bashir Hamed. Bash continua a fare i conti con il suo passato e dubita che il suo “trapianto” in questo nuovo mondo sia davvero riuscito.

30 Venerdì

Munich Games miniserie in 6 episodi, Sky Atlantic e NOW; thriller tedesco ambientato a Monaco 50 anni dopo il massacro di 11 atleti durante le Olimpiadi di Monaco da parte del commando palestinese Settembre Nero. Prima di un’amichevole di calcio tra Israele e Germania, un agente nel dark web intercetta un messaggio minaccioso.

Now e Sky Settembre 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a Settembre ci sono diverse serie tv che proseguono con appuntamenti settimanali su Sky e in streaming su NOW, per poi finire in un cofanetto on demand. Vediamo quindi quelle serie tv che terminano o proseguono nel mese di settembre.

Ogni lunedì un nuovo episodio di House of the Dragon sia in versione originale con sottotitoli in contemporanea con HBO, che in versione doppiata (con una settimana di ritardo); su Sky Atlantic e On Demand.

un nuovo episodio di sia in versione originale con sottotitoli in contemporanea con HBO, che in versione doppiata (con una settimana di ritardo); su Sky Atlantic e On Demand. Giovedì 1 settembre termina Detective Maria Kallio; su Sky Investigation e On Demand

Venerdì 2 settembre termina la prima stagione di Progetto Lazarus (la serie è stata rinnovata); su Sky Atlantic e On Demand.

termina la prima stagione di (la serie è stata rinnovata); su Sky Atlantic e On Demand. Domenica 4 settembre termina la stagione 9 di The Blacklist , su Sky Investigation e On Demand.

, su Sky Investigation e On Demand. Lunedì 5 settembre termina la seconda stagione di Nurses – Nel cuore dell’emergenza ; su Sky Serie e On Demand

termina la seconda stagione di ; su Sky Serie e On Demand Il 24 settembre termina su MTV la settima stagione di Fear the Walking Dead.

la settima stagione di Anche se il cofanetto con tutti gli episodi è già disponibile On Demand, il martedì prosegue Paradiso su Sky Atlantic.

Now e Sky Settembre 2022 l’intrattenimento oltre le serie tv

Su Sky Uno dal 1° settembre ci avviciniamo alla nuova stagione di X Factor con Making Music, un viaggio dietro le quinte accompagnati da NAIP finalista di X Factor 2020. Il 15 settembre partirà poi la nuova edizione con il ritorno di Fedez in giuria e le novità Ambra, Rkomi e Dargen D’Amico oltre a Francesca Michielin in conduzione. Il 4 settembre torna Bruno Barbieri 4 Hotel con 4 nuove puntate ambientate in Molise, Calabria, Bologna e Valle d’Aosta. Il 5 settembre prende il via la stagione 12 di Masterchef USA con in giuria Gordon Ramsey, Joe Bastianich e Aaron Sanchez.

Tante anche le novità di Sky Arte a Settembre: il 2 La Prima donna di Dior; venerdì 9 Claudia Cardinale – La Misteriosa; sabato 10 Lagerfeld – Il Kaiser della moda; domenica 18 Homecoming – Marina Abramovic; sabato 24 Hitler’s Hollywood il documentario sull’industria cinematografica tedesca tra il 1933 e il 1945.

Su Sky documentay domenica 4 settembre 1972: Munich’s Black September; lunedì 5 Madre Teresa – La storia mai raccontata un documentario che racconta la storia di questa religiosa per anni accusata di essere una truffatrice; sabato 10 Roma di Piombo. Diario di una lotta, docu-serie in 4 episodi sul conflitto tra lo Stato e le Brigate Rosse nei 10 anni dopo l’assassinio di Aldo Moro; lunedì 12 si racconta la storia di Wircard – La truffa del secolo una start-up di pagamenti on line che si rivelò una truffa; martedì 13 Romantic Comedy un documentario sulle commedie romantiche; venerdì 30 Elon Musk – Il vero Iron Man.

Passando a Sky Nature lunedì 5 settembre arriva la seconda stagione di Steve Backshall – Avventure intorno al mondo; mercoledì 7 Wild Survivors – Zambia; sabato 17 c’è Italia Selvaggia – Grandi Predatori; sabato 24 Il Marsicano – L’ultimo Orso.