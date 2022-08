Paradiso è il titolo italiano della nuova serie tv Sky Original prodotta in Germania, adattamento del romanzo Funeral for a Dog scritto da Thomas Pletzinger (che dà anche il titolo originale alla serie). Questa nuova serie tv drammatica prodotta da Flare Entertainment composta da 8 episodi, è interamente disponibile on demand su Sky e NOW da martedì 23 agosto con gli episodi rilasciati anche su Sky Atlantic in modalità lineare. Tra un’affascinante sigla cantata in italiano e il Lago d’Orta a far da sfondo, la serie racconta le storie di un giornalista e di un enigmatico scrittore, autore di un romanzo cult, Astroland, che vive in una villa in Italia senza concedere interviste. Prodotta da Sky Studios, la serie è distribuita da NBCUniversal Global Distribution.

Paradiso, la trama

Scritta da Hanno Hackfort, Bob Konrad e lo stesso autore del romanzo Thomas Pletzinger, Paradiso racconta una storia di amore, amicizia, passione per la scrittura con al centro da un lato il giornalista Daniel Mandelkern e dall’altro lo scrittore Mark Svensson. Daniel arriva in Italia per intervistare Svensson, autore di un romanzo cult, Astroland, da lui molto amato e studiato, inviato dalla moglie nonchè suo capo al giornale in cui lavora.

Mark Svensson vive ancora immerso nel ricordo del suo passato che vediamo in una serie di flashback quando insieme all’amico Felix viveva in Sudamerica e dove ha conosciuto Tuuli che arriva anche lei insieme allo scrittore alla villa sul lago di Lugano. Tra passato e presente Daniel finirà invischiato in alcuni segreti rimasti a lungo sepolti, facendo una scoperta sconvolgente.

Paradiso, il cast

Il cast di Funeral for a Dog – Paradiso è principalmente composto da attori tedeschi, i due protagonisti sono Albrecht Schuch e Friedrich Mucke, ma ci sono anche gli italiani Leonardo Santini visto in L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Made in Italy e Anna Favella che era Ester in Incastrati la serie di Ficarra e Picone.

Friedrich Mucke è Mark Svensson

Albrecht Scuch è Daniel Mandelkern

Alina Tomnikov è Tuuli Kovero

Daniel Sträßer è Felix Blaumeiser

Ina Geraldine Guy è Kiki Kaufmann

Anne Ratte-Polle è Elisabeth Emmerich

Leonardo Santini è Conti

Anna Favella è Laura

Jonathan Failla è Oscar

Destin Khari è Eduardo

Una storia dalla forte vocazione internazionale che ci fa viaggiare dal Sud America al Circolo Polare Artico, passando per i paesaggi lacustri italiani e finendo a New York nel post 11 settembre. Paradiso fa capire fin dalla sua intrigante sigla animata, accompagnata da una canzone in italiano, di voler coniugare l’intrattenimento passionale e romantico con la riflessione filosofica sul senso della vita, sulle ferite che condizionano il nostro passato e l’incertezza del futuro.

Uno spirito ribelle e indipendente caratterizza i protagonisti della serie, i quali finiscono per rappresentare lo stereotipo dell’intellettuale borghese (ma che vorrebbe non esserlo) europeo. Impegnato nelle arti e nelle riflessioni intellettuali ma interessato ai piaceri carnali come tutti gli altri. Paradiso si caratterizza per una continua commistione di generi che rende estremamente farraginosa la serie, già complicata dai salti temporali che finiscono per dar vita a due serie diverse. Finendo per avere troppi spunti, troppe storie da seguire, lo spettatore non riesce a dare una priorità. La serie diventa così una riflessione solipsistica sulla vita, intervallata da una commedia romantica, da un thriller, da un dramma. A salvare la visione di Paradiso ci pensa una raffinata cura visiva che lo rende comunque un prodotto di qualità.

Paradiso, quanti episodi sono?

Paradiso è una serie tv composta da 8 episodi che sono già tutti disponibili on demand su Sky Q e su NOW in streaming. Inoltre gli 8 episodi a partire dalle 21:15 sono in onda su Sky Atlantic con una maratona lineare che finisce alle 4:15 del mattino.

Paradiso e Funeral for a Dog

La serie è ispirata al romanzo Funeral For A Dog, romanzo d’esordio di Thomas Pletzinger, pubblicato nel 2008 con il titolo tedesco di Bestattung eines Hundes, ancora non pubblicato in Italia. Paradiso mantiene l’ossatura e lo spirito del romanzo pur modificandone alcuni dettagli. Per esempio nel romanzo Svensson oltre a chiamarsi Dirk è uno scrittore di libri per bambini e Astroland, romanzo di successo di Svensson è soltanto un manoscritto nel libro. La serie sembra spingere di più sul lato misterioso e romantico della storia mentre il libro appare più concentrato sull’aspetto antropologico e filosofico.

Paradiso dove è stata girata la serie?

La serie tv finanziata da German Motion Picture Fond, dal Fondo per il cinema e l’Audiovisivo della Regione Lazio con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte è stata girata a lungo in Italia. In particolare, secondo quanto segnalato dal sito RBCasting, a settembre 2020 il set ha occupato per circa 5 settimane la Villa dall’Orto in una frazione di Orta San Giulio in provincia di Novara, con parte delle riprese che si sono svolte anche nella stessa Orta. Le riprese della serie si sono svolte anche a Monaco, Berlino, in Bulgaria, Finlandia, Sud America e New York dove è ambientata la parte finale della serie.