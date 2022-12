Titoli italiani e internazionali molto attesi ci aspettano tra le serie tv a Gennaio 2023 su Sky e NOW. A livello internazionale la data da segnare sul calendario è il 16 gennaio quando arriva The Last of Us in versione originale sottotitolata in contemporanea con HBO (dalla settimana successiva anche doppiata). La serie è l’adattamento dell’omonimo videogame Playstation e soprattutto tra gli appassionati è alto l’interesse per questa versione firmata da Craig Mazin già dietro Chernobyl. Sul fronte nazionale oltre ai 3 film tv per i 10 anni de I Delitti del BarLume arriva la versione Sky di Call My Agent Italia, con il suo carico di guest star.

Now e Sky Gennaio 2023 le serie tv in arrivo

Domenica 8

Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines, Sky Investigation, Alfred Molina interpreta il commissario Armand Gamache in Quebec (Canada), adattamento dei romanzi di Louise Penny.

Lunedì 9

I Delitti del BarLume s.10 – Indovina chi? Sky Cinema

Lunedì 16

The Last of Us s.1 (v.o. sottotitolata) Sky Atlantic; Joel (Pedro Pascal) è chiamato ad aiutare Ellie (Bella Ramsey) una ragazza di 14 anni, a uscire da una zona di quarantena massima in uno scenario post apocalittico a 20 anni dalla distruzione della civiltà. Da lunedì 23 gennaio in versione doppiata.

I Delitti del BarLume s.10 – Resort Paradiso Sky Cinema

Mercoledì 11

Il Miniaturista, miniserie BBC del 2017, con Anya Taylor-Joy, tratta dal romanzo di Jessie Burton. Una ragazza, Petronella Brand, appena arrivata ad Amsterdam assume un miniaturista per arredare la casa delle bambole ricevuta dal marito. Queste miniature iniziano a prefigurarne il destino.

Venerdì 20

Call My Agent – Italia s.1 (6 episodi) su Sky Serie, prodotta da Sky e Palomar, è il remake di Dix pour cent (meglio nota come Call My Agent) il format francese diventato di successo grazie a Netflix, che ha già avuto un remake inglese (inedito in Italia) e uno coreano (disponibile su Netflix). Al centro le vicende dell’agenzia CMA che segue diversi personaggi dello spettacolo. E la particolarità della serie sta proprio nel coinvolgimento di volti noti in versioni esagerate di loro stessi: Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino.

Lunedì 23

The Last of Us s.1 (doppiata) Sky Atlantic

I Delitti del BarLume s.10 – E allora Zumba! Sky Cinema

Martedì 24

Litvinenko – Indagine sulla morte di un dissidente, Sky Atlantic, miniserie true crime prodotta da ITV, con David Tennant nei panni di Alexander Litvinenko l’ex ufficiale russo del KGB ucciso per avvelenamento da polonio-210 nel novembre 2006. La miniserie segue le indagini dalla Metropolitan Police di Londa.

Now e Sky Gennaio 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a Gennaio sono diverse le serie tv che proseguono con appuntamenti settimanali su Sky e in streaming su NOW, per poi finire in un cofanetto on demand. Vediamo quindi quelle serie tv che terminano o proseguono nel mese di Gennaio:

Domenica 1, I Delitti della Gazza Ladra su Sky Investiogation

su Sky Investiogation Martedì 10 su Sky Serie Chicago Med s.8, Chicago Fir e s.11, Chicago PD s.10 vanno in pausa in attesa della seconda parte di stagione

s.8, e s.11, s.10 vanno in pausa in attesa della seconda parte di stagione Ogni venerdì prosegue Gossip Girl s.2 su Sky Serie

Now e Sky Gennaio 2023 non solo fiction

Sky Uno

Masterchef Italia 12 prosegue ogni giovedì

prosegue ogni giovedì Case da Milionari Los Angeles s.12 dal 12 dicembre alle 16:15

Sky Arte – Il meglio del mese

Il Ragazzo più bello del mondo è il documentario che apre il 2023 di Sky Arte in onda domenica 1° dicembre e racconta la storia di Björn Andrésen il quindicenne scoperto nel 1970 da Luchino Visconti per il suo Morte a Venezia. Oggi si racconta tra abusi, traumi e ricerca del proprio posto nel mondo. Lunedì 2 gennaio arriva la storia di Anthony Hopkins nel documentario Sir Anthony & Hannibal Hopkins.

Sabato 7 gennaio è la volta di Jodorowsky’s Dune un documentario che racconta la produzione del famoso film; giovedì 12 dicembre invece spazio al documentario Burning Man – Il Festival nel Deserto che racconta il viaggio degli artisti che portano le loro opere nel deserto del Nevada. Lunedì 16 gennaio spazio a Salinger – Il mistero del Giovane Holden un lavoro lungo 10 anni del regista e fotografo Shane Salerno per racconta la storia dello scrittore.

Mercoledì 18 gennaio debutta il primo episodio di Sound Gigante – Storia alternativa della musica italiana che parte dal 1964 per proseguire con altre 3 puntate fino all’8 febbraio. In occasione del giorno della memoria il 27 gennaio ci sarà il documentario Nazisti – Ladri di musica.

Sky Documentaries

Su Sky Documentaries martedì 3 gennaio ci sarà Hostages – Paura a Tehran un documentario sugli eventi accaduti in occasione dell’assalto all’ambasciata americana nel 1979. Sabato 14 La Rivincita dei Supereroi, documentario dedicato allo sviluppo dei personaggi dei fumetti al cinema. Il 21 dicembre ci sarà un documentario su El Chapo mentre il 27 su Boris Pahor – L’uomo che ha visto troppo, dedicato al giorno della memoria. Lunedì 30 invece spazio a Clint Eastwood – L’eredità cinematografica.

Sky Nature

La programmazione di Sky Nature di gennaio si apre con Missione Antartide, prodotto e interpretato da Carlos e Javier Bardem. Lunedì 2 invece La Pantera delle nevi ambientato in Tibet mentre domenica 8 gennaio Across the Ice – La conquista della Groenlandia. Venerdì 13 gennaio debutta Predators una serie di documentari sui predatori della natura.