Non poteva non essere presentata che con una carrellata di guest-star una delle novità più curiose di questa stagione di Sky: Call My Agent Italia si rivela al pubblico con il primo teaser, che altro non è che una raccolta degli attori ed attrici ospiti all’interno dei sei episodi del remake della serie cult francese Dix pour cent (da noi disponibile su Netflix).

Call My Agent Italia, il teaser

Sei clip, una dietro l’altra, per mostra i sette interpreti che, nel corso della prima stagione della serie tv, interpreteranno loro stessi: Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, la coppia formata da Pierfrancesco Favino ed Anna Ferzetti, Stefano Accorsi, Matilda De Angelis e Corrado Guzzanti.

Per chi non avessi visto la serie originale, la presenza di attori ed attrici nei panni di loro stessi è fondamentale per la buona riuscita del format, che ha già trovato spazio per essere adattato anche in Inghilterra, Turchia, Spagna e Germania.

La serie, infatti, racconta le vicissitudini di un gruppo di agenti di una famosa agenzia del mondo dello spettacolo (nella versione italiana, la CMA, ovvero la Claudio Maiorana Agency). Ogni agente deve vedersela con desideri, capricci, ansie professionali e private di attori affermati, registi famosi ed interpreti in erba, destreggiandosi tra set cinematografici e televisivi, premiazioni ed appuntamenti di lavoro.

Il cast di Call My Agent Italia

© Sara Petraglia

La CMA è formata da Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira, interpretati da Sara Drago, Maurizio Lastrico, Michele Di Mauro e Marzia Ubaldi. Manager, ma anche amici, confidenti e psicologi: d’altra parte, un buon agente deve essere tutto questo e anche di più.

E loro, ognuno col proprio stile, sono i migliori. Tra giornate frenetiche e nottate mondane, a rimetterci è la loro vita privata. Ma in fondo si divertono troppo per accorgersene. Ma con la partenza del fondatore Claudio Maiorana le cose si faranno un po’ più complicate.

A loro si affiancano altri personaggi fissi, interpretati da Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze, mentre Emanuela Fanelli sarà una stravagante attrice. La serie è scritta da Lisa Nur Sultan (Studio Battaglia) e diretta da Luca Ribuoli, prodotta da Sky Studios e Palomar.

Quando va in onda Call My Agent Italia?

Insieme al teaser (che potete vedere in alto), Sky ha anche annunciato che la serie debutterà in tv ed in streaming su NOW a partire da gennaio 2023, diventando così la prima Sky Original del nuovo anno. Sei, come detto, le puntate di questa prima stagione (la versione francese è arrivata a quattro stagioni, ma ne è stata già annunciata una quinta ed un film-tv), per un totale di tre appuntamenti settimanali.